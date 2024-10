TRANSFERT. James O’Connor débarque dans une franchise mythique pour terminer en beauté

James O’Connor s'engage avec les Crusaders pour 2025. À 34 ans, il quitte les Reds avec l’envie d’un ultime défi dans l'une des franchises les plus mythiques du rugby.

C'est officiel ! À 34 ans, l’inusable James O’Connor va porter les couleurs des Crusaders en 2025. La mythique franchise néo-zélandaise a confirmé la nouvelle via un post sur son compte Instagram, mettant ainsi fin aux rumeurs.

Tout au long de ma carrière, j'ai beaucoup entendu parler de la culture et de l'innovation des Crusaders. J'ai donc hâte de découvrir cette nouvelle façon de jouer.

L’Australien, 64 sélections avec les Wallabies, quitte les Reds après cinq nouvelles saisons intenses et couronnées de succès. Un sacré rebond pour le trois-quarts polyvalent passé par les Sharks ou encore les London Irish par le passé.

Le joueur, bien connu pour ses qualités de jeu à l'ouverture, avait annoncé son départ de la franchise du Queensland et n'était pas fermé à une aventure à l’étranger. "Lorsque nous avons appris qu'il était disponible, nous l'avons contacté car nous pensions pouvoir lui offrir quelque chose de nouveau et de stimulant," a confié Rob Penney, coach des Crusaders.

D'aucuns avaient imaginé un retour en Top 14. Lui qui a porté les couleurs de Toulon. Il semble donc avoir trouvé chaussure à son pied chez les Crusaders, une équipe légendaire dans le monde de l'ovalie.

Avec O’Connor, les Crusaders récupèrent un joueur expérimenté capable d’apporter une stabilité nécessaire et un flair indéniable dans le jeu. Un renfort pour retrouver des couleurs après une saison très compliquée. Avec l'ambition de viser encore un titre.

Nous avons deux 10 passionnants et talentueux avec Rivez et Taha, et James apporte un niveau de maturité qui, selon nous, les complétera exceptionnellement bien.

Côté australien, c'est un nouveau départ. Après plusieurs passages à vide et des blessures récurrentes, O’Connor semble prêt à relever ce défi de taille. À 34 ans, certains se demandent s’il a encore l’énergie pour évoluer au plus haut niveau.

Ayant joué au niveau international et dans de nombreuses compétitions à l'étranger, nous sommes impatients de voir ce que James peut apporter à notre groupe grâce à ses 17 saisons de rugby professionnel.

Pour O’Connor, cette nouvelle aventure est l’occasion de prouver qu’il a encore des jambes, du jeu, et surtout, de montrer qu’il peut encore briller dans une compétition aussi relevée que le Super Rugby.