RUGBY. Scott Robertson peut-il refaire des All Blacks les All Blacks ?

L’homme qui a redonné ses lettres de noblesse aux Crusaders saura-t-il en faire de même avec les All Blacks ? Il part en tous cas de moins loin…

Ses chiffres, on les connaît. En 6 ans à la tête des Crusaders, il compte 85% de victoires. Et même si cette saison, son équipe a démarré de manière moins fringuante qu’à l’accoutumée, avec deux défaites en trois matchs, elle a bien sûr répondu présent au moment T, en allant s’imposer chez les Blues le week-end dernier. Et ce malgré les absences des cadres de la ligne arrière que sont David Havili et Will Jordan. Forcément, alors que le verdict devait être rendu ce 21 mars, il a donc été nommé prochain entraîneur des All Blacks. Lui ? Vous avez forcément reconnu Scott Robertson, et ce dès la première ligne de cet article. Qui d’autre, en même temps ?

Au pays, et ce malgré la concurrence d’autres excellents techniciens, l’ancien 3ème ligne de l’USAP avait le soutien total de la vox populi. Et ce qu’on soit d’Auckland, de Christchurch ou de Dunedin. Il faut dire que depuis sa prise en main de la franchise rouge et noire en 2017, le manager de 48 ans a fait bien plus que redorer son blason. Au-delà de ses statistiques uniques, avec 88 victoires en 103 matchs disputés, Robertson a surtout ramené 6 titres sur la période dans l’île du Sud. Une culture de la gagne et une régularité uniques, qu’aucune équipe professionnelle sur cette planète ne partage. Pas même le Leinster ou le Stade Toulousain, même si la la scène continentale semble, qu’on le veuille ou non, plus concurrentielle que celle de l’hémisphère sud. Reste qu’une question demeure, en ce jour plus qu’à l’accoutumée : Scott Robertson peut-il refaire des All Blacks les All Blacks ?

Une jeune génération sur qui s'appuyer



Autrement dit cette machine à tout gagner, tout sublimer, et qui sait se sortir de n’importe quelle situation périlleuse. C’est une question complexe, à laquelle tout le monde espère une réponse positive au pays des Maoris. Après deux saisons et demi brouillonnes, les hommes de Ian Foster ont fini par quelque peu redresser la barre en deuxième partie d’année dernière, en enchaînant notamment 7 matchs sans défaite. Reste que les ABs sont aujourd’hui la 3ème nation mondiale, et ce sans qu’aucune contestation ne soit possible. L’hégémonie des champions du monde 2011 et 2015 est bel et bien terminée et ils semblent désormais être seulement en mesure de se contenter des miettes laissées par les Irlandais mais les Français. Même si, sur une action, un ballon de récupération, les coéquipiers de Beauden Barrett et Rieko Ioane sont toujours capables, bien sûr, de faire basculer le cours d’un match. Mais sur les bases, rien n’est si fluide chez les Blacks depuis le dernier Mondial.

Et c'est en cela que Robertson aura donc beaucoup de choses à transmettre dès 2024. En s'appuyant sur la si prometteuse génération des Will Jordan, Dalton Papalii et Caleb Clarke, et sur cette épine dorsale des Crusaders qu'il polit depuis tant d'années maintenant, naturellement. Même si sa mission pourrait être bien différente, en fonction de s'il retrouve les All Blacks l'an prochain en tant que champions du monde, ou bien éliminés en quart de finale…