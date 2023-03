RUGBY. Un ancien de l'USAP à la tête des All Blacks à partir de 2024 !

Ce n'est désormais plus une surprise, la Nouvelle-Zélande va bel et bien changer de sélectionneur à partir de 2024. Scott Robertson va alors remplacer Ian Foster.

Une recrue de marque pour les All Blacks

C'est donc officiel, à l'issue de la prochaine Coupe du monde en France, Scott Robertson succédera à Ian Foster, qui est en place depuis 2019 en tant que manager. Ce dernier est installé dans le staff de la sélection néo-zélandaise depuis 2012, où il était l'adjoint de Steve Hansen, avec qui il aura remporté la Coupe du monde 2015. Pour revenir à Scott Robertson, la fédération ainsi que le principal intéressé semblent ravis de cette nouvelle collaboration, qui aboutira en 2024 jusqu'en 2027 ! L'actuel coach des Crusaders n'est autre qu'un ancien joueur, ayant porté le maillot de la fougère à 23 reprises, avec le numéro 8 dans le dos. Ce gaillard est également passé par le Top 16, avec Perpignan, de 2003 à 2006. C'est surtout pour ses qualités d'entraîneur que la Nouvelle-Zélande fait confiance à Robertson, qui a un palmarès tout à fait impressionnant. En effet, le technicien a remporté 4 éditions du Super Rugby sur 6 possibles ! Il a réussi à redorer le blason des Crusaders, avec une forme de jeu attractive, et des joueurs poussés de plus en plus vers le mouvement. De plus, en 2015, il supervisait l'équipe des moins de 20 ans des All Blacks, et il a réussi à mener ses troupes jusqu'au titre de champion du monde. Avec la réserve des Crusaders, l'équipe de Canterbury, il a gagné le championnat néo-zélandais chaque année de 2008 à 2016 (sauf 2014), ce qui lui a ouvert les portes de l'équipe première. À seulement 48 ans, Scott Robertson devient l'un des plus jeunes entraîneurs en chef de la prestigieuse sélection, lui qui était tout de même un des grands favoris à la relève de ce poste.

📰 UPDATE | Scott Robertson appointed All Blacks Head Coach from 2024. pic.twitter.com/M2KN3Q7EK9 — All Blacks (@AllBlacks) March 21, 2023

Dans son communiqué de presse, la fédération néo-zélandaise, et Mark Robertson, son directeur, ont témoigné toute la joie de ce nouveau tournant pour les All Blacks : "'J'aimerais féliciter Scott pour sa nomination. Son bilan d'entraîneur parle de lui-même en termes de succès, mais ce qui est ressorti fortement au cours du processus d'entretien, c'est son approche innovante du jeu, sa passion pour ses joueurs et son désir d'ajouter à l'héritage des All Blacks. Nous croyons fermement qu'il est la bonne personne pour diriger l'équipe en 2024 et au-delà."