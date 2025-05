VIDÉO. Vous vous souvenez des charges depuis le parking d’Henry Tuilagi ? Voici la version 2025 en Super Rugby

En Super Rugby, le jeune et puissant numéro 8, Tupou Ta'eiloa, s’est rappelé au bon souvenir d’Henry Tuilagi. Mais il est tombé sur un mur…

Qu’on le veuille ou non, le Super Rugby a de cela inspirant qu’on y découvre, chaque année, des talents insoupçonnés. Peut-être plus encore aujourd’hui, avec l’intégration des Fidjian Drua et des Moana Pasifika à cette formule dite "Pacific".

VIDÉO. 1m77, 100kg et des essais en pagaille : qui est ce ''petit Caucaunibuca'' qui marche sur le Super Rugby ?

Cet affrontement entre hommes des îles a justement eu lieu la semaine dernière, et a débouché sur une victoire (34 à 15 ) des troupes d’Ardie Savea, qui régalent souvent cette année. Et comme souvent, à part quelques coups d’éclats, ce ne fut pas un match de poètes.

A l’image de cette charge depuis le fond du terrain du jeune Semisi Tupou Ta'eiloa (1m85 pour 113kg), qu’on découvre cette année. Peut-être en hommage à ses origines samoanes et à la légende Henry Tuilagi, le numéro 8 de 21 ans s’est offert une charge lancé de 25 mètres pour aller s’empaler sur le 2ème ligne d’en face, Nasilasila.

Bilan ? Un contact énorme façon rugby à XIII qui a fait rebondir de manière impressionnante le troisième ligne, qui compte parmi les révélations de la saison en Super Rugby avec 6 essais inscrits notamment.

Nul doute que sur cette action, l’ancien du Otago Boys' High School aurait pu chercher l’intervalle, là où il aurait forcément avancé, vu la vitesse à laquelle il arrivait. Peut-être y réfléchira-t-il a 2 fois la prochaine fois…

VIDÉO. Vous vous souvenez de l’époque où Chabal et Henry Tuilagi se distribuaient les pastilles ?

Mais Henry Tuilagi a dû apprécier, et c’est parfois le principal, quand on est un jeune numéro 8 du Pacifique…