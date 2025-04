VIDÉO. 1m77, 100kg et des essais en pagaille : qui est ce ''petit Caucaunibuca'' qui marche sur le Super Rugby ?

Complètement imprévisible, entre puissance, appuis et gestes de folie, Kini Naholo et son petit ventre nous rappellent bien souvent un certain Rupeni Caucaunibuca.

Sur les bords de la rivière du éponyme et malgré ses 10 000 habitants seulement, la petite ville de Sigatoka, située aux Fidji, a donné naissance à quelques-uns des joueurs les plus dominants physiquement de notre sport. Parmi eux, Nemani Nadolo (1m95 pour 137kg) bien sûr, mais aussi Jone Qovu (1m97 pour 139kg), ancien colosse du Racing ou encore celui qui fut probablement le plus marquant de tous dans l'Hexagone : Napolioni Nalaga.

RUGBY. INSOLITE. L'impensable reconversion de Napolioni Nalaga aux Fidji

Dans la famille des anomalies physiques qu’a pu nous sortir cette petite ville de Viti Levu, je voudrais désormais… Naholo ! Non pas Waisake, ancienne terreur du Super Rugby, All Blacks occasionnel et passé par le championnat d’Angleterre, mais plutôt son petit frère, Kini.

Annoncé depuis sa majorité comme plus fort encore que son aîné, l’ailier de 26 ans a mis du temps à exploser au plus haut niveau de l’hémisphère sud. La faute à quelques blessures et des problèmes d’en bon point, au départ, qu’il a désormais réglés pour affoler les défenses.

Auteur d’un doublé marquant face aux Brumbies ce week-end, lors de la victoire des Hurricanes en Australie (29 à 35), l’ancien du Hastings Boy High School a aussi parcouru 124 mètres en 13 courses et battu 10 défenseurs.

Un avenir en noir ?

Car sur le terrain, l’homme aux 8 essais en 9 matchs de Super Rugby cette saison fait ce que seuls certains Fidjiens savent faire. Explosif, très difficile à faire tomber grâce à un centre de gravité très bas (1m77 pour 98kg) et complètement imprévisible, entre puissance, appuis et gestes de folie, Naholo nous rappelle bien souvent un certain Rupeni Caucaunibuca.

Jusqu’à intégrer les All Blacks (pour qui il est éligible) cet été face au XV de France ? Nul doute que Scott Robertson, le sélectionneur des All Blacks, doit en tous cas cligner des yeux chaque semaine en voyant les folies du phénomène. D’autant que la révélation mondiale de l’année 2023, Mark Telea, s’en ira au Japon prochainement.

VIDEO. TOP 14. Pourquoi Rupeni Caucaunibuca avait-il 99 de vitesse sur Rugby 08 ? On a mené l'enquête

Mais puisqu’en Nouvelle-Zélande, le petit nouveau est souvent plus impressionnant encore que celui qu’il remplace...