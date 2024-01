VIDEO. TOP 14. Pourquoi Rupeni Caucaunibuca avait-il 99 de vitesse sur Rugby 08 ? On a mené l'enquête

Il aurait probablement pu être le plus grand ailier de l'histoire de ce sport et regarder Jonah Lomu dans les yeux. Aujourd'hui, seule la légende Caucaunibuca subsiste. Et des records, aussi...

Y a-t-il des nostalgiques de Rugby 08 dans la salle ? Si oui, on imagine que vous vous rappelez aisément des joueurs "étoilés", des courses chaloupées avec Lote Tuqiri ou Shane Williams, de la voix d’Eric Bayle et Thomas Castagnède et leurs "c’est pas très beau, mais quelle intensité".

VIDÉO. Vous vous souvenez de l’époque où Chabal et Henry Tuilagi se distribuaient les pastilles ?Ou encore des caramels de Schalk Burger et Jerry Collins, des modes carrières légendaires, ou des fameux noms sans licence qui débouchaient par exemple sur un magnifique "Vincent Clic".

VIDÉO. ⚡️À 3km/h d’Usain Bolt, Rees-Zammit prouve bien qu’il sera le joueur le plus rapide de la coupe du monde ⚡La liste est longue et on pourrait la prolonger durant des lignes et des lignes tant ce jeu aura marqué notre enfance ainsi que celle de nombreux autres mordus de balle ovale de notre génération. On s’arrêtera là, histoire d’éviter de rentrer dans une énumération sans fin. Reste qu’en replongeant dans nos souvenirs durant ces fêtes de fin d’année, un point nous a chiffonnés : pourquoi Rupeni Caucaunibuca était-il le seul joueur du jeu avec 99 de vitesse ?

VIDÉO. Cheslin Kolbe vs Bryan Habana : Qui est le plus rapide ? Habana répondMême Bryan Habana, chronométré à 10,50 secondes sur 100m durant ses jeunes années, n’affichait "que" 97 de vitesse, tout comme l’oublié Tonderai Chavhanga, de mémoire. Alors qu’au moment de la sortie du jeu, avant la coupe du monde 2007, on ne savait pas encore que des éclairs s’échappaient des Mercuriales rouges de l’Americain Takudzwa Ngwenya, et ses 10,25 secondes au 100 mètres.

Caucau, le seul, l'unique

Si nos lointains souvenirs nous donnent une idée et les vidéos de "Caucau" sous le maillot des Blues d’Auckland ou des Fidji encore plus, c’est ceux qui l’ont côtoyé du côté d’Agen qui en parlent le mieux. Jean Monribot, qui était déjà capitaine du SUA lorsque le Fidjien magique trustait encore les pelouses de Pro D2, se souvient : "je ne l’ai pas toujours connu en super forme physique, mais même à 120kg, il allait plus vite que tout le monde", explique le 3ème ligne retraité depuis l’an dernier. "Rups, c’est le meilleur joueur que j’ai vu dans ma carrière, ou du moins le plus imprévisible. Il était capable de tout sur un terrain… et en dehors aussi, d’ailleurs (rires)."

RUGBY. INSOLITE. L'impensable reconversion de Napolioni Nalaga aux Fidji"On a tellement de souvenirs de lui à Agen… Le plus marquant, je pense, c’était son triplé en 2007 contre le Toulon de Boudjellal, qui était fou à la fin du match. Il se demandait qui était ce mec en surpoids qui avait planté 3 essais de dingue à ses stars Gregan, Mehrtens, Matfield, Oliver et consorts…" Quid de sa vitesse, alors, pour rester corrélé à l’angle de ce papier ? "Au final, je ne sais pas si c’était le plus rapide, mais ce qui est sûr, c’est que c’était le plus impressionnant."



Avant de vous préparer un autre texte sur le Fidjien de 43 ans aujourd’hui, et ses innombrables frasques, on signalera pour clôturer ces quelques lignes que ceux qui ont côtoyé l’icône du Pacifique d’un peu plus près que nous ont régulièrement argué qu’il devait courir le 100m aux alentours des 10,40 secondes. Le Sud-Africain Chavhanga, lui, l’avait déjà claqué en 10,27. Mais rien que pour la légende qui entoure Mister Caucaunibuca, on n’insistera point…