VIDÉO. Cheslin Kolbe vs Bryan Habana : Qui est le plus rapide ? Habana répond

Le champion du monde Bryan Habana a répondu sur le plateau de Use It or Lose It à la question suivante : qui est le plus rapide entre lui et Cheslin Kolbe ?

Champion du monde respecté dans tous l'univers du rugby et même au-delà, Bryan Habana est l'une des plus grandes stars des années 2000. L'ailier supersonique aux 124 sélections et 67 essais avec les Boks est celui qui représente le mieux la vitesse dans le rugby moderne. Passé par les Stormers et le RCT notamment, le natif de Benoni a laissé une marque indélébile derrière lui. Maintenant à la retraite, ce dernier s'est retrouvé sur le plateau de Use It or Lose It afin de discuter rugby, accompagné de son ancien coéquipier, Jean De Villiers. Et forcément, est venu le moment où un auditeur a demandé qui était le plus rapide entre le champion du monde 2007 et Cheslin Kolbe.

VIDEO. Appuis dévastateurs, mystifications, le meilleur de Cheslin Kolbe avec ToulouseAprès tout, il faut dire que les deux hommes ont beaucoup de points communs ! Tous les deux ailiers (et Sud-Africains), ces derniers sont de véritables bombes atomiques ! Martyrisant les défenses grâce à leur vitesse de pointe, les deux champions du monde sont également tous les deux passés par les Stormers... Et le RCT. Même si Kolbe n'a pas encore joué avec Toulon pour le moment, il n'en reste pas moins un joueur de l'effectif. Habana n'est d'ailleurs pas avare de compliments lorsqu'il parle de l'ancien Toulousain. Avant de répondre à la question posée, l'ancien Toulonnais donne son avis général sur le joueur qu'est Kolbe : "Cheslin, je pense que nous sommes tous d'accord, il est probablement l'un des joueurs les plus excitants du monde". Habana répond ensuite à la question posée, de manière très honnête : "De mon point de vue, je pense que j'étais plus rapide sur plus de 100 mètres, mais Cheslin est plus rapide que moi sur les 50 premiers mètres". Conscient de l'explosivité de Kolbe, Habana reconnaît donc être moins rapide sur une distance assez courte. Un avis que partage l'ancien centre et lui aussi champion du Monde De Villiers : "La capacité de Kolbe a changé de rythme est incroyable... Il n'y a personne de meilleur que lui là-dessus". Des mots qui valent chers, d'autant plus lorsqu'ils sont prononcés par le meilleur marqueur de l'histoire de la Coupe du Monde de rugby !

Deux joueurs hors pairs, qui sont peut-être les deux meilleurs ailiers que l'Afrique du Sud n'ait jamais connus tout au long de son histoire.