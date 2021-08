VIDEO. Appuis dévastateurs, mystifications, le meilleur de Cheslin Kolbe avec Toulouse

Cheslin Kolbe a signé pour Toulon et ne portera plus le maillot du Stade Toulousain. Avec club avec qui il a réalisé des actions spectaculaires.

La signature de Kolbe à Toulon déchaîne les passions sur les réseaux sociauxLe transfert de Cheslin Kolbe de Toulouse à Toulon ne laisse personne indifférent. Il faut qu'en l'espace de quatre saisons sous les couleurs du Stade, le Sud-Africain est entré dans une nouvelle dimension. Champion du monde 2019, champion de France et d'Europe 2021, l'ancien joueur des Stormers est devenue une star de l'ovalie. Malgré son gabarit, le 3/4 polyvalent est un des joueurs les plus spectaculaires de la planète ovale. Ses appuis dévastateurs, sa vitesse et sa capacité à faire basculer des rencontres sur une seule action font qu'il est admiré de tous. Avant de le retrouver sous ses nouvelles couleurs avec le Rugby club toulonnais, retour sur ses moments de gloire avec le Stade Toulousain.