Top 14. Le Stade Rochelais déçu, Ronan O’Gara acte un ‘‘nouveau départ’’

Après une fin de saison chargée d’espoirs, réduits en lambeaux, le Stade Rochelais doit faire sa révolution et Ronan O’Gara compte bien y participer.

Pour la première fois depuis 2018, le Stade Rochelais ne jouera pas les phases finales de Top 14. En Charente-Maritime, c’est une grande déception qui marque sans doute la fin d’une époque, qui se faisait sentir depuis déjà quelques longs mois. Ainsi, Ronan O’Gara a pris à sa charge l’intégralité des échecs de son équipe, après la défaite contre la Section Paloise (32-18), ce samedi 7 juin.

O’Gara frustré

Face aux journalistes et selon des propos rapportés par Rugbyrama, l’entraîneur irlandais a annoncé du changement pour la saison à venir. “Beaucoup de choses doivent changer. On a besoin de vraiment réfléchir pendant l’été, de trouver des solutions. Ce qui a marché à maintenant, c’est terminé. Ça ne va plus marcher. On a besoin de trouver une formule pour retrouver un niveau normal de motivation, d’ambition. C’est une fin de cycle”, acte-t-il.

En parallèle, il assurait que sa suspension récente, l’obligeant à siéger en tribune, n’avait pas aidé ses joueurs à créer l’exploit. En conférence de presse, la tête pensante du projet sportif rochelais se confesse ainsi : “On parle toute la semaine de discipline, mais quand le coach est suspendu, ces paroles n’ont plus aucun impact. Le principal responsable, c’est moi. Je suis frustré, énervé, déçu.”

En commençant par lui, sa méthode, mais aussi avec ses joueurs, Ronan O’Gara appelle à un “nouveau départ” inéluctable pour continuer à jouer les premiers rôles. “On doit accepter la réalité. Parce que quand on l’accepte, on a la capacité de progresser. À l’inverse, si on continue d’éviter la vérité, là, ça finit mal”, argue l’ancien ouvreur.

Un futur plus beau au Stade Rochelais

Pour réaliser ce nouveau départ, le Stade Rochelais compte bien miser sur un recrutement axé sur la jeunesse, pour la saison à venir. Ainsi, Ronan O’Gara espère sans doute remplacer des titulaires sur le départ et relancer la hiérarchie avec les arrivées de Davit Niniashvili (Lyon) et Nolann Le Garrec (Racing 92). De plus, les espoirs de Pro D2 Ugo Pacome (Colomiers) et Semi Lagivala (Mont-de-Marsan) viennent emballer la concurrence.

Pour cause, le nouveau cycle rochelais est surtout marqué par les départs de plusieurs cadres, indissociables des titres majeurs obtenus récemment. Ainsi, Tawera Kerr-Barlow et Brice Dulin quittent le navire. De plus, certains Maritimes sur le départ montrent aussi l’échec de certains recrutements à haut potentiel, qui ne se sont pas bonifiés. On peut citer, par exemple, Teddy Thomas et Georges-Henri Colombe qui filent à Toulouse.

De plus, ce nouveau cycle pourrait aussi amorcer une ère que l’Irlandais n’a pas annoncée. En effet, Ronan O’Gara est sous contrat avec le Stade Rochelais jusqu’à l’été 2027, soit pour encore deux saisons. Si le technicien n’a encore jamais indiqué qu’il souhaitait partir du club où il est arrivé en 2019, il a néanmoins déjà indiqué qu’il souhaitait, un jour, entraîner une sélection nationale. Cette fin de contrat à l’heure de la prochaine Coupe du monde semble donc ne pas être anodine…

