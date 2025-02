TRANSFERT. Après Niniashvili et Le Garrec, La Rochelle vise un recrutement de gala

Le Stade Rochelais piste le Palois Émilien Gailleton pour venir compléter un recrutement XXL pour la saison prochaine.

Le Stade Rochelais prépare un été mouvementé. Avec plusieurs départs actés ou en suspens (Teddy Thomas, Raymond Rhule, Brice Dulin, Hoani Bosmorin), le club maritime doit renouveler son effectif derrière.

Parmi les pistes explorées, un nom fait déjà saliver les supporters : Emilien Gailleton. L’international français (7 sélections), révélation de la saison passée, est dans le viseur des dirigeants rochelais pour 2026. Un dossier complexe, mais qui pourrait faire passer un cap aux hommes de Ronan O’Gara.

Gailleton, un profil qui fait saliver

Formé à Agen avant d’exploser à la Section Paloise, Gailleton est un trois-quarts centre capable d’évoluer à l’aile. Rapide, puissant et doté d’un flair offensif rare, il s’est imposé comme l’un des talents les plus prometteurs du rugby français. À 21 ans, il représente l’avenir du XV de France et suscite logiquement la convoitise des cadors du Top 14.

Un transfert dès 2025 ?

Si son contrat avec Pau court jusqu’en 2026, La Rochelle aimerait l’attirer dès la saison prochaine. Une arrivée anticipée nécessiterait une négociation avec la Section, qui ne compte pas brader son joueur. Avec un rôle clé dans le projet béarnais, difficile d’imaginer un départ prématuré… sauf en cas d’offre impossible à refuser. Pau peut-il se permettre de retenir un joueur dont l’avenir semble déjà s’écrire ailleurs ?

Ce serait un énorme coup, une paire de centre Seuteni-Gailleton... 🤩

Mais pas à n’importe quel prix, et surtout pas en sacrifiant nos jeunes, Bosmorin doit être prolongé ! #FievreSR https://t.co/9egD7Cl5yo February 17, 2025

La Rochelle muscle son recrutement

Les Maritimes ne sont pas restés inactifs sur le marché des transferts. Davit Niniashvili (LOU) et Nolann Le Garrec (Racing 92) rejoindront les Jaune et Noir cet été. L’ajout de Gailleton en 2026 viendrait compléter une ligne de trois-quarts XXL.

Si l’on se projette un peu, les Maritimes auraient une charnière Le Garrec-Hastoy à la conduite du jeu. Une association explosive Seuteni-Gailleton au centre du terrain. Ainsi qu’un triangle arrière Nowell-Leyds-Niniashvili. Une ligne de trois-quarts largement capable de rivaliser avec les meilleures du championnat, Toulouse et l’UBB.

Reste à voir si le Stade Rochelais tentera un coup de force dès 2025 ou s’il patientera jusqu’à la fin du contrat du joueur. Le dossier Gailleton est loin d’être clos, et la bataille pour l’attirer s’annonce intense.