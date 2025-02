TOP 14. 8 victoires en 10 matchs, Toulon embête l’UBB et le Stade Toulousain !

Victorieux sur la pelouse du Montpellier HR, le RC Toulon s’immisce dans le haut du classement de Top 14, avec l’UBB et le Stade Toulousain.

Le RC Toulon est un gros morceau du Top 14 et il l’a encore montré face au Montpellier HR, ce samedi 15 février à Béziers. Vainqueur loin de ses bases (30-38), le club varois espérait même repartir avec le bonus offensif dans un premier temps, mais l’a perdu au fil du match. Finalement, les Rouge et Noir du Sud-Est récupèrent 4 points et se faufilent aux côtés de l’UBB et du Stade Toulousain.

En effet, le RC Toulon pointe désormais à 52 points, après la 16ᵉ journée de Top 14. Ainsi, il est à égalité de points de l’UBB, qui a été battue du côté de Bayonne (36-32). L’écurie varoise attend sûrement avec impatience le résultat du déplacement du Stade Toulousain à l’ASM Clermont, ce dimanche soir. Les hommes d’Ugo Mola sont légèrement à la traîne (51 points) et deviendraient leaders s’ils obtiennent au moins un point de cette rencontre.

Pourtant, le début de saison du RCT n’avait rien d’alléchant. Après avoir perdu d’entrée face au Stade Rochelais, ils ont enchaîné 3 victoires puis ont connu deux défaites à l’extérieur. Un début de saison classique qui ne laissait pas forcément présager la réussite qui suivrait.

Toulon, équipe en forme du Top 14

Tout d’abord, le RC Toulon surfe sur une série de résultats impressionnants. Gaël Dréan et ses coéquipiers ont connu 8 succès sur leurs 10 dernières apparitions en Top 14. De plus, leurs deux défaites restent compréhensibles. Pour cause, il s’agit d’un match étriqué du côté de l’UBB (21-17) et d’un revers conséquent face au Stade Toulousain (57-5) où les Varois avaient envoyé une équipe recomposée.

Par ailleurs, les hommes de Pierre Mignoni sont désormais dans un contexte idéal. Après avoir serré les dents face aux deux cadors du Championnat, ce sera à eux de recevoir. Au printemps prochain, le Stade Toulousain se déplacera le 10 mai dans le Sud-Est, alors que l'UBB s'y rendra trois semaines plus tard.

Et cette donnée n’est pas à prendre à la légère. En raison de sa solidité à domicile, le RC Toulon aurait l’occasion de frapper un grand coup et de s’offrir une option sérieuse pour les phases finales de Top 14. Actuellement, le résident de Mayol est l’une des deux seules écuries à n’avoir concédé aucune défaite sur ses terres cette saison, avec l’Aviron Bayonnais.

Dans une saison où l’UBB et le Stade Toulousain semblaient être le duo inamovible en tête du Top 14, une autre formation s’ajoute à la danse. Avec ses hommes en forme, le RC Toulon rêve désormais d’une qualification directe en demi-finale du Top 14, du côté de Lyon. À presque 10 points d'écart du quatrième, le trio de tête verra forcément un déçu prendre place derrière les autres au bout du compte…

