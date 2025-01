XV DE FRANCE. Pourquoi Baptiste Serin reste (encore) sur le carreau malgré un niveau stratosphérique ?

En grande forme avec Toulon, Baptiste Serin n'est pas retenu par Fabien Galthié pour préparer le Tournoi des Six Nations, qu'il n'a pas joué depuis 2021.

Il est l’âme du jeu toulonnais cette saison, un régulateur d’exception et un dynamiteur capable de sublimer chaque rencontre. Pourtant, Baptiste Serin ne figure pas dans la liste des 42 joueurs appelés pour préparer le Tournoi des Six Nations 2025. Une absence qui interroge, tant le demi de mêlée du RCT semble évoluer à un niveau stratosphérique depuis plusieurs mois.

Une dynamique incroyable avec le RCT

Avec le maillot rouge et noir, Baptiste Serin régale. Que ce soit par son animation impeccable, ses inspirations géniales ou son leadership, il tient le RCT à bout de bras. Le week-end dernier, face aux Harlequins en Champions Cup, il a encore démontré qu’il est l’un des joueurs les plus influents de son équipe. Toulon est troisième du championnat, qualifié pour les huitièmes de finale en Coupe d’Europe, et Serin y est pour beaucoup.

Des actions comme cette chistera lumineuse suivie d’une passe au pied décisive contre le Racing 92 sont devenues sa signature. À 30 ans, l’ancien Bordelais atteint sans doute l’apogée de son art. Mais ce n’est apparemment pas suffisant pour Fabien Galthié et son staff.

Une histoire compliquée avec le XV de France

Le passé de Serin sous le maillot bleu n’est pas des plus simples. Lancé en 2016, il a longtemps été l’un des hommes forts du XV de France. Mais l’arrivée de Fabien Galthié en 2020 a marqué un tournant. Relégué derrière Antoine Dupont, Maxime Lucu, Nolann Le Garrec et Baptiste Couilloud, Serin est peu à peu sorti des plans.

Blessé en 2021, il a raté le Grand Chelem en 2022, puis n’a pas été retenu pour la Coupe du monde 2023. Son retour lors de la tournée estivale en Argentine l’avait pourtant vu retrouver des galons en tant que capitaine. Mais cette reconnaissance fut éphémère, et le demi de mêlée n’a pas convaincu Galthié de le réintégrer durablement.

Une concurrence féroce en Bleu

Avec Antoine Dupont comme capitaine incontesté, il est évident que le poste de numéro 9 est verrouillé. Derrière, Fabien Galthié semble avoir établi une hiérarchie avec Nolann Le Garrec, impressionnant avec le Racing, et Maxime Lucu, gestionnaire fiable. Serin, pourtant capable de coups de génie à l’image de Dupont, ne rentre plus dans les plans du sélectionneur.

Pourtant, à 30 ans, son expérience et son niveau actuel plaident en sa faveur. Serin ne cache pas sa frustration dans les colonnes de Midi Olympique : « Je fais tout pour y revenir, mais ce n’est pas moi qui choisis. »

Une situation délicate

Baptiste Serin pourrait-il encore porter le maillot frappé du coq ? À ce jour, seules des blessures dans les rangs des demis de mêlée actuels semblent pouvoir rouvrir la porte. Une situation frustrante pour un joueur qui a prouvé maintes fois qu’il pouvait briller au plus haut niveau. Son absence prolongée pourrait bien marquer un point final à sa carrière internationale, sauf retournement de situation.

Au-delà de la concurrence, Baptiste Serin aura 31 ans cet été. Le numéro 9 toulonnais compte 49 sélections en équipe de France, il a donc déjà eu sa chance à de nombreuses reprises au niveau international. De plus, son profil ultra-dynamique et talentueux fait penser à ceux de Dupont et Le Garrec. La présence de Lucu en tant que demi de mêlée gestionnaire est donc compréhensible pour le staff des Bleus.