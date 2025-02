TOP 14. Le Stade Toulousain continue de bâtir son futur en s’appuyant sur ses jeunes pépites

Le Stade Toulousain mise sur son avenir en prolongeant Sialevailea Tolofua jusqu’en 2028. Le jeune troisième ligne suit les traces de ses frères et s’inscrit dans la tradition stadiste.

Le Stade Toulousain continue de bâtir son futur en s’appuyant sur ses jeunes pépites. Ce vendredi, le club rouge et noir a officialisé la prolongation de Sialevailea Tolofua jusqu’en 2028.

À seulement 19 ans, le troisième ligne poursuit la tradition familiale après ses deux grands frères, Christopher et Sélevasio, qui ont eux aussi porté les couleurs stadistes.

Un pur produit de la formation toulousaine

Formé au club, passé par toutes les catégories jeunes et déjà aperçu avec les pros, Sialevailea Tolofua incarne parfaitement la philosophie toulousaine : miser sur ses talents maison.

Impressionnant par son activité, sa puissance et son intelligence de jeu, il s’est imposé comme un élément prometteur du pack rouge et noir. Une trajectoire qui rappelle celle de ses aînés et qui prouve, une fois de plus, que la formation toulousaine reste l’une des meilleures du pays.

Un engagement fort jusqu’en 2028

Avec cette prolongation longue durée, le Stade Toulousain montre une volonté claire : garder ses jeunes talents et les accompagner vers le plus haut niveau. Tolofua s’inscrit ainsi dans le projet de long terme du club, qui continue de construire un effectif compétitif en alliant expérience et jeunesse.

Si la concurrence est rude en troisième ligne, avec des références comme Cros ou Willis, le jeune Tolofua a tout pour se faire une place. Son engagement, sa progression et son ADN stadiste sont autant d’atouts qui pourraient lui permettre d’éclore rapidement sur la scène du Top 14 et, pourquoi pas, de taper dans l’œil des sélectionneurs.

La famille Tolofua, déjà bien ancrée dans l'histoire du rugby français, voit donc un nouveau chapitre s'écrire avec Sialevailea. Actuellement retenu avec les moins de 20 ans dans le cadre du 6 Nations, il a récemment connu sa première feuille de match en Top 14. Il avait même marqué un essai face au Stade Rochelais. Les jeunes du Stade passant tout proche d'un exploit à Deflandre.