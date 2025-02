TOP 14. O’Gara prêt à quitter le Stade Rochelais pour devenir sélectionneur ?

Alors que l’Australie doit se trouver un nouveau sélectionneur pour l’été prochain, Ronan O’Gara (Stade Rochelais) pourrait être la solution tant attendue.

L’Australie est malade. Depuis plusieurs années, le niveau du rugby australien est inquiétant. Seul un léger mieux a été observé durant l’automne dernier. Cependant, les Wallabies devraient perdre leur sélectionneur Joe Schmidt. Pour cause, l’ancien sélectionneur de l’Irlande ne serait pas satisfait des résultats de son équipe et de l'environnement du rugby australien.

Pourtant, ce dernier cumule 46 % de victoires depuis son arrivée. Un résultat néanmoins bien supérieur à ses prédécesseurs Eddie Jones (22 %) et Dave Rennie (38 %). Dans l'absolu, son ratio de succès dépasse la moyenne observée depuis la Coupe du monde 2015 (41 %). Ce dernier souhaite quitter son poste, après la tournée des Lions britanniques et irlandais de cet été. Après cela, un nouveau sélectionneur devra être nommé.

O'Gara chez les Wallabies ?

De nombreuses rumeurs se font entendre sur l’île-continent. Parmi elles, le nom de Ronan O’Gara commence à être récurrent en Australie. Cependant, il semblerait que la fédération océanienne n’ait pas encore contacté l’entraîneur du Stade Rochelais. Par ailleurs, concernant les pistes chez les entraîneurs étrangers, d’autres noms sont aussi évoqués comme ceux de Leon MacDonald, Stuart Lancaster ou Vern Cotter, selon The Guardian.

Pour cause, ce dernier a évoqué son intérêt pour ce poste dans l'émission anglophone Off The Ball. À ce sujet, l’Irlandais a répondu à sa manière : “L'Australie est une grande équipe. Comme j'entraîne Will Skelton, avec qui j'ai une relation forte, j'imagine que c'est de là que vient le rapprochement. Mais, entraîner l'Australie… Honnêtement, je n'y ai pas encore réfléchi, parce que j'ai un match (avec le Stade Rochelais) à Lyon, samedi prochain. On a beaucoup de joueurs blessés et nous ne sommes que sixièmes du Championnat. Nous devons consolider notre place.”

Alors, réponse franche ou bluff de la part de l’entraîneur du Stade Rochelais ? Personne ne le sait en dehors de lui-même. Cependant, il est sûr que cette mission titille son intérêt : “On entend toujours beaucoup de spéculations… Est-ce que ce poste m'intéresse ? Bien sûr ! Dans l’idée, ça reste un bon travail.” Ainsi, cette rumeur ne semble pas être tombée dans l’oreille d’un sourd.

En attendant, les spéculations vont bon train. Pour l’instant, la fédération australienne privilégierait une solution en interne et souhaiterait mettre en avant l’entraîneur d’une de ses quatre franchises de Super Rugby. Ainsi, l’entraîneur des Queensland Reds, Les Kiss, serait l’actuel favori pour prendre le relais jusqu’au mondial à la maison.

Cependant, il n’y a pas que le poste de sélectionneur qui doit être fixé. En effet, l’ensemble de l’encadrement technique des Wallabies devrait également quitter le navire. De fait, les dirigeants australiens étudient des pistes variées, qui pourraient aussi bien être sélectionneurs qu’entraîneur en charge d’un secteur de jeu spécifique. En clair, le rugby australien est en proie à une profonde instabilité, à seulement deux ans d’un évènement qui pourrait décider de ses opportunités d’avenir.

