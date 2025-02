RUGBY. Après l’Angleterre, ce coach finaliste d’un mondial attiré en Top 14 ?

Actuel coach des Leicester Tigers, Michael Cheika est pressenti pour devenir l’entraîneur du Racing 92, la saison prochaine en Top 14.

Il est un grand nom du rugby mondial. Cet été, Michael Cheika sera libre de tout contrat. Actuellement, il entraîne le club anglais des Leicester Tigers, mais la saison prochaine, il pourrait arriver en Top 14. Pour cause, Rugby Pass confie qu’il intéresserait fortement le Racing 92 dans sa quête d’un nouveau coach.

Il y a quelques jours, le Racing 92 s’est séparé d’un autre ancien sélectionneur : l’Anglais Stuart Lancaster. Dorénavant, ils sont à la recherche d’un nouvel entraîneur, alors que Patrice Collazo assure l’intérim jusqu’en fin de saison. Néanmoins, les Franciliens ont conscience que le marché des entraîneurs ne propose pas une offre conséquente et ils sont prêts à attendre jusqu’à cet été pour se fixer sur un nom.

Ainsi, le club francilien serait prêt à attendre que Michael Cheika termine son contrat en Premiership, cet été, pour l’inviter dans l’Hexagone. Par le passé, l’Australien a déjà connu le Championnat de France. Entre 2010 et 2012, il a notamment été l’entraîneur du Stade Français Paris. Dernièrement, Michael Cheika s’était surtout intéressé au monde du rugby international.

De 2014 à 2019, il a été à la tête de la sélection australienne. Avec les Gold and Green, il avait connu l’une des plus belles générations de son pays, remportant le Rugby Championship en 2015 et se hissant jusqu’en finale de la Coupe du monde 2015. Ensuite, il a été l’entraîneur adjoint, puis le sélectionneur de l'Argentine, qu’il a amené jusqu’en demi-finale de Coupe du dernier mondial.

En parallèle, Michael Cheika avait également expérimenté des postes variés et originaux. Entre autres, il a été le sélectionneur de l’équipe nationale de rugby à XIII du Liban, entre 2020 et 2022. Jusqu’en 2023, il était aussi le directeur du rugby du club japonais des Green Rockets, non loin de Tokyo.

Face à l’Australien, un autre candidat voit aussi son nom ressortir. Actuellement au LOU Rugby, Karim Ghezal intéresserait la direction du Racing 92. Lui aussi, ancien coach du Stade Français Paris, il pourrait donc revenir en Île-de-France, mais sous d’autres couleurs. Le contrat actuel de l’ancien membre du staff de Fabien Galthié se conclut en fin de saison.

Au-delà du poste d’entraîneur, l’ensemble du Racing 92 risque de connaître un été troublé. Pour rappel, l’actuel président du club altoséquanais Laurent Travers quitte son poste pour rejoindre l’Aviron Bayonnais et retrouver un banc de Top 14, cet été. De même, des rumeurs faisaient état d’un intérêt de clubs anglais pour rapatrier Owen Farrell dès cet été, mais le joueur souhaiterait profiter de son passage en France jusqu’en 2026.

