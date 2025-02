RUGBY. Comme Kolisi, Owen Farrell va-t-il (déjà) quitter le Racing 92 ?

Arrivé l’été dernier au Racing 92, Owen Farrell serait courtisé par un grand club de Premiership, les Leicester Tigers, pour un retour en Angleterre.

C’est un constat, les débuts d’Owen Farrell avec le Racing 92 sont loin d’être concluants. En effet, l’ancien numéro 10 du XV de la Rose peine à s’illustrer en Ile-de-France. Ainsi, Rugby Pass confirme que certains clubs au courant de cette situation auraient essayé de s’attirer les faveurs de l’ouvreur.

Farrell courtisé par les Tigers

En clair, les Leicester Tigers auraient contacté Owen Farrell pour tenter de le rapatrier. Pour cause, le club du centre de l’Angleterre n’a pas réussi à se remettre de la perte de son demi d’ouverture iconique : George Ford. Ce dernier est parti aux Sale Sharks, il y a maintenant deux ans.

Plus précisément, les Leicester Tigers souhaitaient faire venir Owen Farrell le plus tôt possible. Si le contrat actuel du Racingman se termine en juin 2026, l’écurie anglaise aurait aimé le faire revenir de manière anticipée, en rachetant son ultime année de contrat au Racing 92.

Néanmoins, Rugby Pass a indiqué par la suite qu’Owen Farrell aurait refusé de quitter le Racing 92 prématurément. S’il n’est pas foncièrement opposé à l’idée de rentrer en Angleterre dans les prochaines années, il souhaite honorer son contrat jusqu’à son terme.

Un passage compliqué au Racing 92

À 33 ans, l’ouvreur anglais n’a inscrit qu’un seul essai avec le club francilien depuis son arrivée. Au niveau de l’animation offensive, l’ancien des Saracens n’aide pas le Racing 92 à se sortir du marasme où il semble s’engluer. Pire encore, le deuxième meilleur, marqueur de points de l’histoire du rugby international n’est même plus le buteur attitré des Ciel et Blanc.

Actuellement, Owen Farrell et ses coéquipiers se retrouvent à la 12ᵉ place du Top 14. Sauf immense surprise, ils ne devraient pas être au rendez-vous des phases finales. Si cela se réalisait, ce serait la première fois que le Racing 92 irait en vacances dès la fin de la saison régulière, sans connaître un barrage ou une demi-finale.

Bien évidemment, cette situation n’est pas sans rappeler le passage de Siya Kolisi au Racing 92, la saison passée. Après seulement une saison dans les Hauts-de-Seine, le double champion du monde sud-africain avait décidé de plier bagages, pour revenir au pays. Cependant, dans le cas d’Owen Farrell, l’Anglais semble prêt à tenir ses engagements sans renoncer.

