TOP 14. Une opération et des questions : l'énigme Owen Farrell (Racing 92)

Après un début de saison difficile, l'ouvreur anglais Owen Farrell s'est fait opérer d'une pubalgie et sera absent plusieurs semaines. Le Racing 92 devra faire sans lui.

Coup dur pour le Racing 92. Owen Farrell, leur recrue star de l’intersaison, a été opéré d’une pubalgie et sera indisponible « plusieurs semaines ». Le club francilien l’a annoncé ce jeudi via un communiqué.

À 33 ans, l’ouvreur anglais n’a pas encore eu l’impact escompté depuis son arrivée, avec un seul essai inscrit en huit titularisations sur les neuf premières journées de Top 14. Pire, il avait dû quitter ses coéquipiers au bout de 30 minutes lors du match face à Pau, visiblement diminué.

Un début de saison en demi-teinte

Farrell, connu pour son efficacité face aux perches, avait démarré la saison en assumant le rôle de buteur. Mais dès la 3ᵉ journée, il avait cédé cette responsabilité à Nolann Le Garrec, évoquant une gêne à la cuisse. Cette pubalgie, maintenant confirmée, pourrait expliquer son manque d’influence dans le jeu des Ciel et Blanc, qui pointent actuellement à une modeste 8ᵉ place au classement, loin de leurs standards. RUGBY. Fade avec le Racing 92, Owen Farrell va-t-il réussir à lancer sa saison contre La Rochelle ?

Le Racing joue la prudence

Dans son communiqué, le Racing reste sobre, mais rassurant : "L'ensemble du staff médical et sportif accompagnera Owen tout au long de son rétablissement pour lui assurer une récupération optimale."

📰 Communiqué - Owen Farrell pic.twitter.com/f74QtN0BTu — Racing 92 (@racing92) November 14, 2024

Comprenez : pas question de précipiter son retour. Avec un week-end sans match avant un derby face au Stade Français le 24 novembre, le club francilien espère utiliser cette trêve pour remettre de l’ordre dans la maison.

Quel impact pour le Racing ?

L’absence prolongée de Farrell pose toutefois une question : qui pour mener le jeu du Racing durant cette période ? Nolann Le Garrec, déjà en charge du but, pourrait se voir confier davantage de responsabilités. Une opportunité pour le jeune demi de mêlée de s’affirmer encore plus dans l’effectif francilien. Antoine Gibert, titulaire la saison dernière, pourrait enfin avoir sa chance, lui qui n’a eu que 145 minutes à se mettre sous la dent depuis le début de saison. Un traitement qui pose question et qui pourrait le pousser à quitter son club en fin de saison.

En attendant, l’ombre de Farrell planera sur le Racing, qui devra trouver des solutions sans son maître à jouer. Rendez-vous le 24 novembre pour voir comment le club gère ce coup dur.