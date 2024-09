RUGBY. Fade avec le Racing 92, Owen Farrell va-t-il réussir à lancer sa saison contre La Rochelle ?

Bien qu'impliqué avec son nouveau club, l'adaptation d'Owen Farrell avec le Racing 92 n'est pas totalement convaincante. L'ouvreur va-t-il lancer sa saison contre les Rochelais ?

Farrell n'est pas encore le patron

Le meilleur réalisateur de l'histoire du XV de la Rose peine à trouver ses marques dans le Top 14, et malgré trois titularisations de suite, son influence dans le jeu reste minime pour un joueur de son standing.

Recruté lors de la période estivale, Farrell a été choisi par Stuart Lancaster pour devenir le véritable maître à jouer du Racing 92, aux côtés de l'excellent Nolan Le Garrec. Cependant, l'ouvreur anglais ne pèse que très peu sur le jeu des Franciliens, et il ne semble pas avoir les responsabilités espérées.

En effet, ce dernier n'est pas en charge des tirs au but, qui sont réservés à Le Garrec, ou bien même à Dan Lancaster qui s'est exercé le week-end dernier face à Bordeaux alors que Farrell était sur la pelouse. En trois rencontres, l'Anglais n'a inscrit que 15 points.

En plus de cela, l'ancien joueur des Saracens ne prend pas les touches à son compte, ni même le coup d'envoi qui sont réalisés par le fils de Stuart Lancaster. Dans le jeu courant, Farrell distribue, mais reste plutôt neutre, ce qui contraste avec ses apparitions sous le maillot de l'Angleterre.

Contre La Rochelle, ce dernier sera titulaire à l'ouverture, une fois de plus, et pourrait se révéler face à une grosse écurie du Top 14. Il sera associé à Le Garrec une fois de plus, et aura Sam James et Gaël Fickou au centre à côté de lui. Sur la pelouse de Castres, ce trio avait bien fonctionné.

Aux ailes, Henry Arundell enchaîne de nouveau, tout comme Tuisova qui n'est toujours pas utilisé au centre. Max Spring va d'ailleurs retrouver sa place de titulaire avec le numéro 15.

Devant, la première ligne sera composée de Guram Gogichasvhili, de Robien Couly et de Thomas Laclayat. En deuxième ligne, nous retrouverons Will Rowlands et Junior Kpoku. Pour la troisième ligne, Hacjivah Dayiman, Ibrahim Diallo et Cameron Woki seront titularisés.