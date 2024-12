RUGBY. Wilkinson, Ntamack ou Farrell : qui est le meilleur 10 selon Dan Carter ?

Interrogé par Midi Olympique lors de sa venue à Paris le mois dernier, Dan Carter a répondu avec humour et classe aux questions concernant le meilleur ouvreur.

Il est très probablement le GOAT de son poste, pour ne pas dire de notre sport, pour reprendre une célèbre expression "so british" mise en exergue par la fameuse actrice Adele Exarchopoulos, récemment.

Dans notre rugby chéri, on veut évidemment parler de Dan Carter, le All Black aux 112 capes, 1598 points, deux titres de champion du monde et trois de meilleur joueur de la planète. Alors pour savoir qui est le meilleur ouvreur de tous, entre les anciennes gloires et les étoiles montantes, autant demander à la légende…

A ce titre, l’ancien numéro 10 du Racing 92 a répondu au jeu du Midi Olympique avec la classe qui le caractérise, mais aussi un humour que ceux qui l’ont côtoyé évoquent presque toujours. Dan Carter, quoi…

Ntamack pas encore dans les cours dans très grands

Pêle-mêle, on citera alors comment juge le duel entre Owen Farrell et Romain Ntamack. Pour "DC", malgré près de 40 sélections en Bleu, le Toulousain n’en est encore qu’aux prémices de ce qu’il peut accomplir dans sa carrière. "Le futur ou la légende elle-même ? Owen Farrell a fait tellement de grandes choses pour l’Angleterre… Mais peut-être dans que 5 ou 10 ans, Romain Ntamack sera dans la discussion." Romain, ton idole te lance un défi…

Mais alors Owen Farrell peut-il aussi surpasser un gars comme Ronan O’Gara, maître à jouer et buteur hors normes de l’Irlande et du Munster durant les années 2000 ? "Mon gars Ronan… Une légende. Et puis il va m’appeler si je ne le choisis pas, et il va être énervé au téléphone. Alors Ronan O’Gara (rires)".

Quid du duel avec Beauden Barrett, 2 fois meilleur joueur du monde consécutivement et 3ème joueur le plus capé de l’histoire du rugby néo-zélandais ? "Choisir un All Black, ce n’est pas fair-play. Mais Beaudy habite à une route de chez moi. Si je ne le choisis pas, il risque de venir frapper à ma porte…"

Quant au meilleur de l’histoire, Carter ne pouvait évidemment pas ne pas plébisciter son plus grand rival, l’iconique Jonny Wilkinson. "Il était une personne à laquelle j’aspirais à devenir, que je respecte beaucoup. C’était un joueur exceptionnel, c’est souvent lui qu’on met en numéro 1." Et si vous posiez la même question au dit Jonny, lui vous répondrait sans aucun doute Dan Carter. Sans langue de bois, mais plutôt avec la classe d’une légende…