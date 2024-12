Stade Toulousain. Mola ravi du ''3e ouvreur français'' Romain Ntamack : ''Qu’il reste là le plus longtemps possible''

À l’issue du carton contre l’Ulster, Ugo Mola salue ses joueurs et lâche une pique pleine d’humour sur Romain Ntamack. Une sortie qui illustre l’émulation au cœur du Stade Toulousain.

Le Stade Toulousain a frappé fort ce week-end en Champions Cup en surclassant l’Ulster (61-21) pour entamer la défense de son titre européen. Au-delà de la performance collective des Rouge et Noir, Ugo Mola n’a pas manqué de mettre en avant, non sans une pointe d’ironie, les prestations de ses joueurs. Et parmi eux, un certain Romain Ntamack, récemment qualifié de "troisième ouvreur français", selon les mots du coach toulousain en conférence de presse via RMC.

Romain Ntamack, un "troisième choix" performant

Rappelons que cette déclaration fait écho aux débats récents sur la hiérarchie des ouvreurs en équipe de France. Avec Thomas Ramos flamboyant sous le maillot bleu dans un rôle d’ouvreur, certains observateurs s’interrogent : Ntamack pourrait-il perdre son statut en sélection ?

Mola, lui, préfère prendre ce genre de commentaires avec humour : « Laissez-le le troisième ouvreur français, moi ça me va très bien, et qu’il reste là le plus longtemps possible. Mais quand on a un Romain Ntamack comme ça, comme de par hasard, on joue bien au rugby aussi. » Une façon malicieuse de rappeler que, malgré les débats, Ntamack reste une pièce importante du jeu toulousain.

Une émulation interne comme moteur

Dans un Stade Toulousain regorgeant de talents, Mola souligne que la concurrence doit rester le moteur principal des performances. « Jouer au Stade Toulousain, ça doit d'abord être plus dur en interne, au regard du statut que tu pourrais avoir. On ne dérogerait pas à ça tant que je serais là. » Une philosophie qui pousse des joueurs comme Matthis Lebel, Ange Capuozzo ou encore Léo Banos à élever leur niveau, match après match.

Cette exigence a payé dimanche, avec une performance collective impressionnante. Ntamack, de retour de blessure depuis peu, a réalisé une performance convaincante, prouvant une nouvelle fois qu’il peut guider les siens dans les grands rendez-vous. Néanmoins, les attentes envers lui sont élevées. Et il sait qu'il va devoir encore travailler pour y répondre. Que ce soit avec le Stade Toulousain ou bien le XV de France.

Ramos ou Ntamack (ou Jalibert) pour le 10 des Bleus ?

Alors que le Tournoi des 6 Nations approche, la question reste ouverte : qui portera le numéro 10 ? Thomas Ramos, polyvalent et précis, ou Ntamack, l’artisan du Grand Chelem 2022 ? Il ne faut pas non plus oublier le Bordelais Jalibert, très en vue avec l'UBB en Champions Cup ce week-end lors du succès face à Leicester.

Un choix de riche pour Fabien Galthié. Va-t-il à nouveau se laisse tenter par une association entre le Girondin et le Toulousain ? Lui qui a testé de nouvelles choses lors de la tournée de novembre. Pour Mola, peu importe les discussions extérieures : l’important est que l’émulation reste le juge de paix au sein de son équipe.

Le Stade Toulousain, en tout cas, a démontré contre l’Ulster qu’il disposait d’un vivier exceptionnel. Et à en croire Ugo Mola, cette richesse continuera d’être récompensée : « Nos joueurs doivent être récompensés quand ils sont performants. Et à contrario, moins présents s'ils ne le sont pas. » En attendant le prochain rendez-vous européen à Exeter, une chose est sûre : que ce soit en rouge et noir ou sous le maillot bleu, Romain Ntamack n’a pas fini de faire parler de lui.