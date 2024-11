XV de FRANCE. La binouze après le match ? Un moment ''sacré'' pour Dan Carter

Dan Carter ne cache pas une pointe de déception que la FFR doive désormais faire la guerre aux 3èmes mi-temps, lui qui a toujours sacralisé cette tradition rugbystique.

C’est dans l’actualité : depuis les fameuses histoires en Argentine qui ont gâché l’été du rugby français, des mesures ont été prises par la fédération.

Plus de fermeté, moins de laxisme, et un "contrat de confiance" a même été rédigé avec, à l’intérieur, plusieurs mesures pour limiter les troisièmes mi-temps avec de l’alcool. Sans les interdire complètement de ce que l’on peut comprendre entre les lignes, puisque ces mesures "démarreront le lundi pour les matchs ayant lieu le week-end."

Open-bar les jours de match, alors ? Vu les circonstances de la prise de ces décisions, on ne pense pas revoir si tôt des joueurs boire des bières devant les caméras dans les vestiaires, non.

Carter pas de cette école

Des mesures qui ont étonné Dan Carter, légende du rugby mondial qui, durant ses 12 ans de carrière internationale et 112 sélections, a bu quelques coups, après le match. Interrogé par Midi Olympique sur le sujet à l’occasion de la 71ème cérémonie des Oscars Midol, le meilleur joueur du monde 2015 a fait part de sa stupéfaction, tant la bière d’après match demeure sacralisée, au pays des All Blacks comme ailleurs.

Je ne condamne pas leur décision mais les plus beaux moments de ma carrière de rugbyman, je les ai probablement passés à boire une bière avec mes coéquipiers juste après le match, dans les vestiaires. C’était notre moment à nous, notre instant sacré. C’était une façon de sacraliser le travail que nous avions accompli sur le terrain.

Des mots très forts du double champion du monde, qui note donc l’importance de communier avec ses coéquipiers mais aussi de décompresser après les matchs.

Mais Carter ne blâme personne et comprend aussi que la notion d’équilibre est parfois dure à trouver. "Je ne peux pas croire que les supprimer soit une très bonne idée, franchement… Mais je ne fais pas partie de l’environnement du XV de France : s’ils ont décidé que c’était la meilleure chose à faire, c’est que ce devait être à leurs yeux la meilleure façon de faire évoluer l’équipe."

RUGBY. La FFR serre la vis, dérapages interdits : le barème des sanctions dévoiléPour rappel, la FFR a bien expliqué qu’il sera désormais "interdit aux staffs et aux joueurs et joueuses de l’équipe de France la consommation d’alcool dans certaines circonstances comme les lieux de performance." Parmi eux, "l’ensemble des lieux associés à la performance (stade, vestiaires, CNR, etc.) ainsi que les transports (bus, avions, etc.)." Puisque Carter semblait parler d’un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître…