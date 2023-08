VIDEO. Des poteaux de Rugby chez les Carter : le jardin le plus célèbre de Nouvelle-Zélande - Terrain Favorable, EP 2

Voir tous les épisodes

Précédemment et pour conclure l’épisode 1 de la saison 4 de "Terrain Favorable", on vous parlait du jardin le plus célèbre de Nouvelle-Zélande. Pourquoi ? Parce que celui-ci voit se dresser des perches entre lesquelles des milliers et des milliers de ballons ont été malmenés. Probablement la parcelle qui nous le plus inspiré et passionné étant petit, jusqu'à nous faire également taper dans la gonfle au moindre carré vert qui nous tendait les bras.

A l’instar du Suédois Armand Duplantis, qui a sauté dans son jardin toute son enfance jusqu’à devenir le recordman mondial du saut à la perche, Dan Carter a lui tapé un nombre incalculable de pénalités sur le gazon familial, jusqu’à s'affirmer comme l’un des plus grands buteurs de l’histoire de ce jeu. Le meilleur réalisateur en tous cas, avec ses 1598 points inscrits pour les All Blacks. Et accessoirement celui que l’on considère aussi le plus souvent comme le plus grand joueur de l’histoire, avec ses 3 titres de meilleur joueur du monde.

VIDEO. Terrain Favorable, Ep 1 : mieux comprendre ce qu'est un derby BASQUEC’est dans cette propriété bâtie a l’orée des années 80 par le père Carter, que Dan a donc accueilli les Basques Paxcal et Xabi. Histoire de taper quelques pénalités à ses côtés et ceux de Matt Giteau, et leur offrir un moment aussi bon qu’inoubliable, tout en leur transmettant les notions de travail et d’humilité qu’inculque ce sport : Rome ne s’est pas faite en un jour et Dan Carter n’est pas devenu un métronome en trois coups de bottes non plus.



Après avoir arrêté le rugby, on s’est rendu compte qu’on se respectait. - Matt Giteau

Et puis comme nous l’évoque l’épisode, le rugby, c’est aussi une histoire de rencontres, de respect, que seuls les affrontements à la corne construisent à la longue. Sans qu’il n’y ait besoin de mille mots. "J’ai souvent perdu contre ces deux-là (McCaw et Carter), explique Matt Giteau dans le pub de Southbridge, le fief de Dan Carter. Pourtant, après avoir arrêté le rugby, on s’est rendu compte qu’on se respectait. C’est comme si on était devenus amis pendant qu’on s’affrontait, et encore plus après-coup."

Que reste-t-il, donc, de toutes ces années de rugby de haut niveau, comme le demandait Wilkinson en préambule de la série ? Eh bien la réponse est là, et réside en ces moments de partage, d'échange et d'ouverture, plus forts que n'importe quel plaquage. Comme ceux vécus entre Paxcal, Xabi et les séniors de Southbridge. Cette petite bourgade au sud de Leeston, guerre plus connue que Castelnau-Magnoac avant l'avènement d'Antoine Dupont.

C’est une communauté agricole de 800 habitants seulement. On travaille dur la semaine mais on attend le week-end. C’est comme si les habitants arrêtaient tout pour venir voir le match. Ensuite ils font la fête au club et ils viennent au pub. - Dan Carter Comme si le club de rugby était le moteur de cette petite bourgade où l’on dirait volontiers qu’il faut y être né pour y jouer. Un peu comme dans tous les petits clubs du fin fond du Pays Basque, finalement… Direction Madagascar pour Cali, Enault et Nicolas

Christian Califano, lui, emmène les avants Enault et Nicolas, eux aussi joueurs de Ciboure et St-Pée, et qui ont pour leur part la particularité de bien se connaître. Deux piliers qui, aux côtés du "premier pilier moderne", vont partir découvrir le rugby à Madagascar, et tout ce qu'il y permet d'amener : de la joie et l'éducation aux enfants via ses fameuses "valeurs pour la vie", mais aussi y rencontrer Marcelia, une jeune femme qui s'est affranchie de ses obstacles personnels grâce au rugby.

On parle de quelqu'un qui avait du mal ne serait-ce qu'à dire bonjour aux autres par manque de confiance en elle. Et puis la balle ovale est passée par là, comme pour donner un nouvel allant à celle qui, aujourd'hui, est devenue une ambassadrice du sport qu'elle décrit comme "pour tous". Un tel vecteur social et d'intégration, quel autre sport que le rugby peut bien l'offrir ?

Chose rare pour une série, Terrain Favorable fait l'unanimité à la rédaction. On ne prend pas grand risque en recommandant à tout passionné de rugby de lui donner sa chance. La série vous plait aussi ? Vous pouvez regarder gratuitement l'intégralité des épisodes de la saison 4 sur la chaîne de Société Générale, en cliquant sur le bouton ci-dessous, ainsi que les précédentes saisons disponibles ici.

Voir tous les épisodes