AMATEUR. RUGBY. Ce que l’on sait de l’agression d’un arbitre lors d’un match de Régionale 2 dans le Var

Le derby varois de Régionale 2 entre le RC Le Las et Le Beausset a vu l’arbitre être sauvagement agressé, dimanche dernier. Jamais le rugby n’a paru autant footballisé.

Les suiveurs du rugby amateur de la région savaient que le match serait tendu. Voire très tendu. Mais de là à arriver là… En régionale 2, le "derby" Le Las vs Le Beausset avait déjà été arrêté à l’aller suite à une bagarre générale.

AMATEUR. 122 pts, 18 essais et le match le plus prolifique de la saison : journée portes-ouvertes en Fédérale 2En ce match retour à l’entrée de Toulon, les joueurs du RCB savaient donc où ils mettaient les pieds et ont été reçus. Mauvais gestes au sol, fourchettes, coup de crampons et on en passe : bref, tout l’attirail du bourbier à l’extérieur, face auquel vous devez serrer les dents.

Malgré tout, les Rouges et Noirs ont fait front jusqu’à marquer l’essai de la gagne enfin de partie et porter le scorer à 10 à 20. Contesté (trop) vivement par les joueurs toulonnais, il va déboucher sur une pénalité sifflée par monsieur l’arbitre au centre du terrain dans la foulée. Et sur un carton rouge à l’encontre du joueur du Las sanctionné, pour des mots très déplacés et menaçants. "T’inquiètes pas, je vais te ramener à ta voiture" lui aurait-il lancé, d’après ce que rapporte le journal local Var-Matin.

La suite ? "A ce moment-là, on se replaçait vers le milieu du terrain, et on a vu le joueur en question arriver par derrière et "poser" monsieur l’arbitre. C’était juste hallucinant," nous confie l’un des joueurs du RCB. Une agression honteuse qui laisse le référent KO, entraîne la pagaille générale et un nouveau match arrêté bien évidement, à 5 minutes du terme.

De retour vers son domicile dans le 06, l’arbitre de la rencontre a du se rendre au CHU Pasteur pour "des maux de tête et des vomissements", rapporte Var-Matin.

Trois jours après l’incident, l’officiel de 20 ans irait mieux et serait bien déterminé à ne pas arrêter sa carrière malgré tout. Un dépôt de plainte a tout de même naturellement été fait et la Ligue Sud de rugby s’est portée "partie civile" pour cet incident qui malheureusement, planait depuis un moment, vu les comportements toujours plus véhéments à l’encontre des arbitres.



L’agresseur, lui, a été renvoyé par son club dans la foulée, malgré ses excuses. Il risque bien évidemment une radiation à vie de la FFR. Un moindre mal, qui on l’espère, dissuadera à l’avenir tous les comportements qui n’ont rien à faire sur un terrain de rugby. Qui n’a jamais semblé aussi footballisé qu’en ce début d’année 2024…