VIDEO. L'épisode le plus marquant de la saison, avec Siya Kolisi, symbole de tout un pays - Terrain Favorable, EP 4

Thierry Dusautoir emmène avec lui un 3ème ligne de Saint-Pée et un de Ciboure sur les traces du capitaine des Springboks Siya Kolisi, qui sera leur guide dans le township de Zwide, où il a grandi.

Voir tous les épisodes de la série

Bienvenu chez Siya Kolisi ! Une fois passées les traditionnelles deux premières minutes de mise en bouche de l’épisode, le jour du derby, nos deux Basques Thomas et Thomas sont accueillis chez l’emblématique flanker sud-africain. Et comme l'évoque Thierry Dusautoir au 3ème ligne des Sharks, quelle surprise pour les deux "Frenchies" que d’aller voir un match au King’s Park de Durban avant d’être accueillis chez le capitaine des Springboks pour partager un braai, tout en retrouvant une autre figure bien connue du rugby international. Et dire qu’ils ne savaient pas en se levant de quoi serait faite leur journée...

VIDEO. Terrain Favorable, EP 3 : Rendez-vous en terrain inconnuPassé le moment convivial autour de la chaleur d’un feu, vient le moment de découvrir l’histoire moins pailletée de Siya Kolisi, pour dire le moins. Pour ceux qui ne la connaîtraient pas déjà, l’épisode nous emmène directement là où a grandi le colosse de 32 ans. Chez sa grand-mère, au coeur du ghetto de Zwide, dans la banlieue de Port-Elizabeth, avec une dizaine de membres de sa famille et sans électricité dans une petite maison mal isolée. Un endroit dur, parfois mal famé, qui a gravé au fer rouge et sur la peau du capitaine des Springboks, les valeurs cardinales de notre sport telles que la solidarité et la résilience.

Le rugby m’a sauvé a 100% des mauvaises choses. - Siya Kolisi

Il l’avoue lui-même devant les caméras : c’est le rugby qui l’a aidé à se sortir de cet enfer et à éviter les dérives qui lui pendaient au nez, comme à tous les habitants de Zwide. Mais c’est aussi son enfance difficile et sans le sou dans ce township qui lui a donné la force de se battre pour réussir ensuite. Rien n’a jamais été simple pour lui et il ne s’en est pourtant jamais plaint.

Les enfants indiens ou noirs peuvent aussi rêver, désormais. Les enfants pauvres ou riches peuvent aussi rêver. Ils voient quelqu’un qui leur ressemble et peuvent s’y identifier. C’est en cela que le rugby est important dans notre pays. - Siya Kolisi

Désormais, ce sont des milliers d’enfants qui s’identifient et s’éprennent à rêver grâce à lui, à ce qu’il incarne. Rien que pour cela, chapeau monsieur Kolisi. Votre histoire, votre humilité et votre dévotion ont assurément fait de ce 4ème épisode le plus marquant de cette 4ème saison de Terrain Favorable.

Un derby qui sent la poudre



La suite ? C’est un retour au Pays Basque où à une poignée de jours du derby, on peut jeter un coup d’œil sur l’état de forme de Ciboure et de St-Pée-sur-Nivelle. Les gars de la côte viennent de remporter leur première victoire de la saison tandis qu’à quelques kilomètres de là, le fief de Charles Ollivon a sorti les muscles pour s’adjuger de Nafarroa. Et ce, devant un duo de spectateurs et non des moindres : Thierry Dusautoir et Richie McCaw. Deux garçons qui y connaissent un rayon en termes de rudesse, de combat et de stratégie, et qui ont donc apprécié la rencontre du jour.

VIDEO. TERRAIN FAVORABLE, EP 2 : RENDEZ-VOUS DANS LE JARDIN LE PLUS CÉLÈBRE DE NOUVELLE-ZÉLANDE

Qu’on se le dise, à l’approche du derby, les deux prochains épisodes promettent !

Chose rare pour une série, Terrain Favorable fait l'unanimité à la rédaction. On ne prend pas grand risque en recommandant à tout passionné de rugby de lui donner sa chance. La série vous plait aussi ? Vous pouvez regarder gratuitement l'intégralité des épisodes de la saison 4 sur la chaîne de Société Générale, en cliquant sur le bouton ci-dessous, ainsi que les précédentes saisons disponibles ici.

Voir tous les épisodes