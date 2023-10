VIDEO. McCaw le bricolo, Giteau en berger... les légendes en immersion au Pays Basque - Terrain Favorable, EP 5

Puisqu'un échange nécessite aux deux parties de recevoir, au tour des légendes de s'immerger dans la culture basque !

Tous les épisodes ici

L’épisode 5 de cette saison 4 de Terrain Favorable est un retour aux sources. Aux racines de ce derby de Régionale 2 entre St-Pée-sur-Nivelle et Ciboure.

En ce sens, l’intégralité de la vidéo du jour se déroule au Pays Basque, où l’on découvre plus en détail le quotidien des porte-drapeaux des deux clubs, Paxcal et Xabi. Quelque chose de plus authentique, de plus terre à terre du moins, qui personnellement, nous a beaucoup plu, dans le sens où il nous montre ce qui fait l'ADN du rugby amateur que l'on connaît bien, avec des joueurs qui doivent se lever le lundi matin le dos en vrac pour aller gagner leur croûte.

Moins croustillantes, certes, mais il n'empêche que ce sont bien celles-là, les histoires les plus traditionnelles du rugby. Bien loin du centre d’entraînement des Crusaders ou du jardin de Dan Carter, les deux buteurs sont donc de retour à leur train train quotidien et notamment l’une des taches les plus difficiles du rugbyman amateur : le travail les lendemains de match.

VIDEO. Terrain Favorable, EP 4 : Siya Kolisi, symbole de tout un paysPaxcal fait de la manutention dans l’entreprise familiale, avec un "mal aux épaules et aux cervicales" assez présent, comme il le confie à Richie McCaw. Plus jeune, Xabi, lui, mène une vie à 100 à l’heure. Lorsqu’il ne conduit pas le petit train de la Rhune, "la tour Eiffel du Pays Basque" comme il l'appelle, il aide sur l’exploitation familiale. Une vie que semble très curieux de découvrir l’espiègle Matt Giteau, toujours aussi chambreur, avec qui il partagera ensuite un bon apéritif traditionnel, tout en en apprenant plus sur le personnage qu’est son hôte.

VIDEO. Terrain Favorable, EP 3 : Rendez-vous en terrain inconnuPêle-mêle, on citera également comme autres moments forts et de partage la fameuse discussion entre Dusautoir et McCaw, éclairés à la bougie dans un gîte niché sur une colline, en altitude. Comme une réunion du clan des Siciliens, plusieurs années après leurs derniers plaquages, pour évoquer leurs principaux faits d’armes en commun et ce lien fort qui les unit, alors qu’ils ne se sont jamais parlé, ou presque.

J'ai dû jouer 11 ou 12 fois contre les All Blacks. Ça représente peut-être 10 ans de rugby, et pourtant, on ne s'est jamais parlé (avant aujourd'hui). - Thierry Dusautoir à Richie McCaw

Un moment succulent, rassemblant tout ce que le rugby enfouit sous son immense voile de pudeur. Et du respect aussi, parfois…

VIDEO. Terrain Favorable, Ep 1 : mieux comprendre ce qu'est un derby BASQUE

Les anciens ont encore de beaux restes

Pour l’aspect terrain, on y voit enfin Califano suer pour tenter de donner des billes à la conquête directe de Ciboure, ou encore Matt Giteau faire des ateliers avec les 3/4 des Jaunes et Bleus. N’en doutez pas : ils ont encore de beaux restes.

On dit souvent que l'un des besoins prioritaires de l'homme est le besoin d'appartenance. - Jonny Wilkinson

Et comme après l’effort vient le réconfort, revigorez-vous pour finir avec ce qui pourrait s'apparenter à une 3ème mi-temps traditionnelle : des chants basques, de la nourriture locale, et le Basque bondissant Imanol Harinordoquy qui vient rendre visite à celui qui fut autrefois son bourreau : Richie McCaw. Histoire de mieux faire comprendre - s’il le fallait encore - la tradition rugbystique de cette terre si fière de ce qu’elle est, à l’ancien capitaine des All Blacks…

Chose rare pour une série, Terrain Favorable fait l'unanimité à la rédaction. On ne prend pas grand risque en recommandant à tout passionné de rugby de lui donner sa chance. La série vous plait aussi ? Vous pouvez regarder gratuitement l'intégralité des épisodes de la saison 4 sur la chaîne de Société Générale, en cliquant sur le bouton ci-dessous, ainsi que les précédentes saisons disponibles ici.

Voir tous les épisodes