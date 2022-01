RUGBY. VIDEO. La Légende Pierre Villepreux devient entraineur… en 8ème division !

La Légende Pierre Villepreux, ancien grand entraineur du Stade Toulousain et de l'Équipe de France, est désormais un consultant au club de son village natal.

Arnac-Pompadour, situé en Corrèze dans la région Nouvelle-Aquitaine, village natal de Pierre Villepreux. D'abord grand entraineur du Stade Toulousain, avec qui il a été champion de France en 1985, 1986 et 1989 (un certain Guy Novès était sous ses ordres lors des deux premiers sacres). Puis sélectionneur du XV de France de 1995 à 1999, avec qui il réalisa le Grand Chelem dans le Tournoi des 5 Nations en 1997 et 1998, avant de battre la Nouvelle-Zélande en demi-finale de la coupe du monde 1999 pour atteindre la finale face à l'Australie. Une carrière riche qui lui a valu l'honneur d'intégrer le Temple de la Renommée de World Rugby en 2018.

Pierre Villepreux intronisé au World Rugby Hall of Fame

Outre ce magnifique palmarès, c'est l'humilité qui décrit à merveille l'homme. À tel point qu'il est revenu à ses racines de Pompadour, pour conseiller le club du village, qui évolue en Régionale 1 (ex Promotion-Honneur, 8ᵉ division). Le président du Club Athlétique Pompadour (CAP), Charles Rolland, ne cache évidemment pas sa fierté dans la nouvelle série de France Télévision "Depuis le Début" :

Pierre, c'est l'enfant du village, c'est le nom du stade depuis 1987. Le Monde entier du Rugby le connait.

L'entraineur du CAP Ali Guerraoui de rajouter : " Je suis avide d'expérience. Avec une personne comme Pierre, je ne trouverai pas mieux ".

Le monde du Rugby connait Pierre Villepreux notamment pour sa vision révolutionnaire à son époque de ce sport, où il avait considéré que le ballon devait rester en vie le plus longtemps possible, et les joueurs être capables de s'adapter à n'importe quelle situation. La fameuse "Intelligence Situationnelle " (c). En témoigne ses conseils aux joueurs à l'entrainement : "Je m'en fous du numéro que vous avez dans le dos ! Il ne faut pas attendre que le demi de mêlée arrive. Vite ! Je fais jouer ". Le French Flair approuve ces propos pleins de bon sens.