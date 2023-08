TEASER. Pourquoi on a adoré la saison 4 de la Web Série Rugby ''Terrain Favorable'' ?

La saison 4 de Terrain Favorable est, pour nous, probablement la plus réussie. Un cocktail détonnant de rencontres, de partage, d'histoires prenantes et de moments de rugby exceptionnels.

En vérité, par où commencer ? Comme un match dure 80 minutes, cette saison 4 de Terrain Favorable est, de la première à la dernière seconde, enthousiasmante. Comme une petite parenthèse dorée pour qui aime la balle ovale, ce qu’elle confère, ses valeurs et toutes ses histoires, qu’elles soient petites ou grandes. Le tout teinté d’une humanité et d’une finesse permanentes, comme l’avait souhaité la voix off au pied d’or, Jonny Wilkinson, aux prémices de cette aventure. À savourer sans modération, et avec des mouchoirs à portée de main.

VIDEO. L'épisode le plus marquant de la saison, avec Siya Kolisi, symbole de tout un pays - Terrain Favorable, EP 4Terrain Favorable, c’est aussi l’occasion de partir à la découverte d’évènements ou de personnes incroyables, et aussi improbables les uns que les autres. Qui n’a jamais rêvé de franchir la porte de Dan Carter pour taper des coups de pied dans le jardin familial avec le meilleur réalisateur de l’histoire de ce jeu ? D’être emmené sur les traces de l'enfance plus que difficile du capitaine des Springboks Siya Kolisi, quitte à y verser quelques larmes, afin de mieux comprendre d’où puise cette force et cette résilience le gaillard de Zwide ? D’échanger des passes à l’autre bout du monde avec des gamins pour qui la balle ovale représente beaucoup plus qu’un simple jeu ? Via des chemins différents qui nous immergent totalement, toutes ces aventures furent l’occasion d’atteindre une seule et même destination : celle du partage.

Une saison époustouflante de bout en bout de part les immenses surprises qu'elle nous réserve, son format et tous les moments de vie et de partage, que l'on sent authentiques jusqu'à l'os. Son jonglage, aussi, entre des légendes de ce jeu et des monsieurs tout le monde, entre qui l'alchimie fonctionne toujours. Sans oublier, bien sûr, les moments de rugby pur et dur, bien filmés, bien amenés, et donc vécus comme si nous y étions. Probablement la meilleure série de rugby que j'ai pu voir. - Théo Fondacci

Et que celui qui ne s’est pas laissé porter par ces 170 minutes et 6 épisodes nous jette la première pierre. Car des premières paroles de Wilko à l’épilogue de cette saison, le jour du derby entre St-Pée et Ciboure, n’émergent qu’un condensé d’histoires fortes, de paysages, d’anecdotes et de rigolades. Tout ce que promet à souhait le rugby, finalement.

VIDEO. A ne pas rater. Un jour de Derby pas comme les autres... - Terrain Favorable, Ep 6

Une histoire d'amis qui ne se sont pas encore rencontrés

Et si le fil rouge de cette saison fut aussi bâti pour ne jamais oublier, en toile de fond, le fameux derby basque de Régionale 2, il ne l'était, in fine, davantage que pour montrer qu’aussi grande soit la rivalité, il n’y avait finalement que "des amis qui ne s’étaient pas encore rencontrés". Comme l'a confié un jour un ami fijdien à Jonny Wilkinson, notre guide durant toute cette saison 4 de Terrain Favorable... On ne peut qu'apprécier la justesse de ces mots.

Chose rare pour une série, Terrain Favorable fait l'unanimité à la rédaction. On ne prend pas grand risque en recommandant à tout passionné de rugby de lui donner sa chance.

