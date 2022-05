RUGBY. AMATEUR. Le comportement des joueurs pointé du doigt par un chauffeur de bus

Un chauffeur de bus s'est exprimé dans la Dépêche du Midi pour faire part de sa colère vis-à-vis des joueurs amateurs lors des troisièmes mi-temps.

Les joueurs amateurs risquent d'avoir des sueurs froides. Un chauffeur de bus s'est exprimé dans les colonnes de la Dépêche du Midi, pour y témoigner sa colère vis-à-vis des comportements des équipes lors des troisièmes mi-temps. Un récent incident dans le Lot avait été rapporté par le journal il y a quinze jours. Et les langues dans le milieu semblent se délier depuis. "On est dans un métier avec une très forte culture de la sécurité sur la route et avec les rugbymen, on s’assoit totalement sur tout ça, avance le chauffeur de bus qui souhaite garder l'anonymat. L’ambiance musicale est parfois digne des boîtes de nuit, ils rentrent dans une logique de démolition et ils picolent de bout en bout".

VIDEO. RUGBY. Une nouvelle fois, deux clubs amateurs nous offrent un sublime moment de rugby Face à la consommation de cannabis, d'alcool et même de gaz hilarant, toujours selon le chauffeur, de plus en plus de compagnies de transports refusent de conduire des équipes amateurs. Cette situation a obligé la Ligue Occitanie de rappeler à l'ordre les 400 clubs qui dépendent d'elle. Le président de la Ligue Occitanie, Alain Doucet, a même conscience de la difficulté que cela pourrait produire à l'avenir :

Nous sommes très conscients de l’attitude des joueurs. C’est un problème qui, effectivement, existe beaucoup. J’ai d’ailleurs été contacté ces derniers jours par deux clubs de la région qui ont de plus en plus de difficulté à trouver des transporteurs. L’un d’eux a même dû contacter une dizaine de sociétés…

"Ce qui était de bonne guerre à l'époque ne l'est plus aujourd'hui", conclut-il. Est-ce donc le début de la fin d'une époque pour les clubs amateurs de rugby en France ?