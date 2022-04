VIDEO. RUGBY. Une nouvelle fois, deux clubs amateurs nous offrent un sublime moment de rugby

À l’occasion du dernier match de poule de Fédérale 3, l’ESL Rugby St Léger des Vignes et le SCAC Cusset Rugby nous ont offert un magnifique moment de rugby.

Pour la dernière journée de championnat, l’ESL Rugby St Léger des Vignes recevait sur sa pelouse le SCAC Cusset Rugby. Deuxième de poule, le club bourguignon s’est aisément qualifié pour les 32e de finale de championnat de France. Pour leur dernière à domicile en phase de poule, les locaux avaient donc préparé une petite surprise à leurs supporters, mais plus précisément à un en particulier. Sébastien, un des plus fidèles supporters depuis plusieurs années, a eu son moment de gloire le 10 avril dernier.



Avec la complicité et l’accord du club adverse, Sébastien a pu entrer sur la pelouse pour disputer une action avant la rencontre. Le fidèle supporter, portant fièrement le maillot de son équipe, a éliminé la quasi-totalité des adversaires du jour et s’en est allé planter un magnifique essai en coin. En plus d’avoir été l’auteur de cette magnifique réalisation, Sébastien a eu l’occasion de transformer son essai. Une chance qu’il a habilement saisie, puisque l’intéressé a passé sans aucun soucis le ballon entre les perches. Un moment qui restera sans aucun doute gravé dans sa mémoire et qui illustre, une nouvelle fois, les magnifiques valeurs de notre sport. Place maintenant à cette petite minute de bonheur.