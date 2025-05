TRANSFERT. A 36 ans, Sofiane Guitoune va rechausser les crampons à Toulouse... avec son frère

Sofiane Guitoune reprend du service ! L’ancien international rejoint le TOEC TOAC FCT pour la saison 2025/2026… et jouera aux côtés de son frère Yanis.

Il avait rangé les crampons, mais visiblement, l’appel du terrain était trop fort. Le TOEC TOAC FCT Rugby a officialisé l’arrivée de Sofiane Guitoune pour la saison 2025/2026. Et pas comme entraîneur : l’ancien international rechausse bel et bien les chaussures pour rejouer.

Expérience XXL pour un projet humain

Formé à Agen, passé par Albi, Perpignan, Bordeaux-Bègles puis Toulouse, Guitoune affiche un CV que peu peuvent égaler : 4 Boucliers de Brennus, 2 étoiles européennes et 9 sélections en Bleu avec le XV de France. Sans oublier ses sélections avec France 7. RUGBY. Top 14. Stade Toulousain. ''Toutes les bonnes choses ont une fin'', la der Sofiane Guitoune

À 36 ans, le trois-quarts centre a décidé de revenir sur le pré, mais dans un contexte bien particulier : il évoluera avec son frère Yanis sous les couleurs du TOEC TOAC FCT. Un choix du cœur, mais pas que.

Le club toulousain poursuit son développement, et pourra compter sur un joueur dont l'expérience dépasse de loin celles de la majeure partie des autres joueurs de Fédérale 1. Sa polyvalence (centre, ailier, arrière) et son sens du collectif seront autant d’atouts précieux pour encadrer un groupe ambitieux.

Une reprise en douceur… mais motivée

Après avoir intégré le staff du Stade Toulousain en charge des jeunes et de la réathlétisation, Guitoune semblait tourné vers une carrière hors des terrains. Mais le plaisir de jouer, la proximité familiale et l’envie de transmettre ont visiblement eu raison de sa retraite sportive. RUGBY. TOP 14. Sofiane Guitoune rejoint le staff du Stade Toulousain : une nouvelle aventure commence !Le TOEC TOAC FCT ne cache pas sa fierté d’accueillir un tel profil. Et au-delà de l’impact sur le terrain, c’est un leader naturel qui rejoint les rangs. De quoi faire vibrer les pelouses toulousaines une saison de plus.

Le club toulousain a terminé la saison 2024/2025 à la 9e place de la poule 3 de Fédérale 1. Avec seulement 8 victoires en 22 matchs, ils n'ont pas participé aux phases finales.