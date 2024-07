RUGBY. TOP 14. Sofiane Guitoune rejoint le staff du Stade Toulousain : une nouvelle aventure commence !

Sofiane Guitoune, ex-trois-quarts centre du Stade Toulousain, entame une nouvelle carrière. Cette transition lui permet de rester connecté à son club tout en explorant un nouveau rôle.

C’est une nouvelle qui réjouira tous les supporters du Stade Toulousain après le doublé : Sofiane Guitoune, l’infatigable trois-quarts centre du club rouge et noir, intègre désormais le staff sportif en tant que préparateur physique.

Après une carrière marquée par des performances marquantes sur le terrain et des moments de rétablissement compliqués, Guitoune tourne une page importante de sa vie de rugbyman pour en ouvrir une nouvelle tout aussi passionnante.

Quel futur pour Sofiane Guitoune 3/4 centre du Stade Toulousain ?



"On a pas mal discuté avec le coach, le président. J'ai passé pas mal de temps blessé, ça n'a pas toujours été facile. J'ai passé mes diplômes pour être préparateur physique." pic.twitter.com/v5IJR5bBKQ — Sud Radio Rugby (@SudRadioRugby) July 1, 2024

Lors d'une interview donnée à Sud Radio, Sofiane s'est confié sur son nouveau projet : « On a pas mal discuté avec le coach, le président, Jérôme Cazalbou, le prépa Allan Ryan aussi… J’ai passé pas mal de temps blessé avec les kinés et les préparateurs. Ça n'a pas toujours été facile mais c'est des mecs qui m’ont beaucoup aidé. » Ces moments difficiles lui ont permis de se rapprocher du staff médical et de découvrir une nouvelle vocation.

Guitoune a également souligné le plaisir qu'il a pris à travailler avec ces professionnels de santé, même pendant ses périodes de blessure. « Du coup, je me suis dit "qu'est-ce que tu veux faire après le rugby ?". Animé par cette nouvelle passion, il a passé ses diplômes pour devenir prépa, un rôle qui lui permettra de rester dans l'univers du rugby tout en partageant son expérience et son savoir-faire.

Bien que son contrat ne soit pas encore signé, l'ancien international français ne manque pas d'humour : « J’attends toujours que Didier (Lacroix, ndlr) me fasse signer mon contrat car on est le 1er juillet et actuellement je suis au chômage. Non, je plaisante. »

Cette transition devrait se finaliser dans les semaines à venir, ce qui permettra à Guitoune de commencer à travailler avec les jeunes, les Espoirs et le centre de formation. Ainsi que de la réhabilitation de certains professionnels.

Le Stade Toulousain bénéficie ainsi d'une nouvelle ressource précieuse, avec un Guitoune qui apportera son expérience et sa détermination à la préparation physique des joueurs. Il rejoint ainsi d'autres anciens éléments qui, comme lui, on choisit de rester pour apporter leur savoir-faire. Une tradition à Toulouse.