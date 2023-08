RUGBY. Top 14. Stade Toulousain. ''Toutes les bonnes choses ont une fin'', la der Sofiane Guitoune

Le centre toulousain de 34 ans, Sofiane Guitoune (9 sélections) mettra un terme à sa carrière à l'issue de la saison. Il ne voulait pas faire la saison de trop.

Une nouvelle page du rugby français se tourne alors que Sofiane Guitoune, le trois-quarts vétéran centre du Stade Toulousain, déclare que la saison à venir marquera la fin de sa carrière bien remplie. Une décision mûrement réfléchie et annoncée avec émotion par le joueur âgé de 34 ans avant le coup d'envoi du match d'ouverture du Top 14 entre Toulouse et Bayonne ce vendredi soir.

Ce sera ma dernière saison cette année. Sans trop de surprises. C’est quelque chose que j’avais déjà mûrement réfléchi et on en avait parlé avec le staff bien avant. Je n'avais pas envie d'enchaîner les années supplémentaires, ni de partir ailleurs en Pro D2 ou une équipe de bas de tableau.

Guitoune aura laissé sa marque sur le rugby hexagonal. Après avoir arboré les maillots d'Agen, Albi, Perpignan et Bordeaux-Bègles, Guitoune a fait escale à Toulouse en 2016, participant aux différents triomphes du Stade Toulousain, sacré champion de France à trois reprises en 2019, 2021 et 2023. "Je dis toujours que j’ai vécu un rêve en jouant au Stade Toulousain."

Avec neuf sélections sous le maillot bleu et une participation remarquée aux Coupes du Monde 2015 et 2019, Guitoune a toujours été un joueur apprécié par les supporters. Ses passages par Agen, Albi, Bordeaux et enfin Toulouse a été jalonné de victoires mais aussi de quelques blessures sur le chemin.

Je pense que je suis encore performant, je me sens bien encore physiquement. Je n’ai pas envie de faire la saison de trop. C’est toujours difficile de faire un choix, de décider de s’arrêter.

Alors que la saison s'annonce, les fans du Stade Toulousain et du rugby français tout entier auront l'occasion de célébrer une carrière exceptionnelle. "Toutes les bonnes choses ont une fin. Il faut savoir faire un trait. Ça peut être difficile, mais ça fait partie de la vie, c’est comme ça. Je pense que ce sera la bonne saison."



Ce vendredi soir, en ouverture de la saison 2023/2024 de Top 14, Sofiane Guitoune sera titulaire au centre de l'attaque du Stade Toulousain aux côtés de Barrassi. Le champion de France, bien que privé de ses internationaux, propose une composition compétitive avec notamment l'ancien All Black Owen Franks en première ligne ou encore Roumat et Ntamack.