VIDEO. A ne pas rater. Un jour de Derby pas comme les autres... - Terrain Favorable, Ep 6

C'est le grand jour du Derby entre Saint-Pée-sur-Nivelle et Ciboure. L’épilogue de cette aventure extraordinaire, humaine et touchante de bout en bout.

"It’s D day", comme aiment le dire les anglophones.

Pour rendre hommage aux immensément humbles Jonny Wilkinson et Richie McCaw - acteurs cruciaux de la saison 4 de Terrain Favorable - c’est dans la langue de Shakespeare qu’on espère vous faire comprendre à vous, chers lecteurs, que le 6ème et dernier épisode de cette saison nous projette le jour J : le jour du derby. Le dénouement d'une saison absolument unique sur le plan humain, si enrichissante sur le plan rugbystique et palpitante de bout en bout pour tout amateur du rugby dans sa plus pure essence.

Quel amouraché de la balle ovale et de son histoire n'aurait pas aimé marcher sur les traces de l'emblématique Kolisi, botter avec Dan Carter dans son jardin ou découvrir que ce sport est aussi une bouffée d'oxygène pour de nombreux jeunes à Madagascar ?

VIDEO. Terrain Favorable, EP 5 : McCaw le bricolo, Giteau en berger... les légendes en immersion au Pays Basque

À St-Pée-sur-Nivelle, au carrefour des vallées du Pays Basque et malgré un temps maussade, les tribunes du stade du Château sont pleines à craquer. Et pour cause, on ne joue pas tous les jours un derby de Régionale 2 autour duquel émane un tel engouement. Encore moins devant Jonny Wilkinson, Richie McCaw, Thierry Dusautoir, Matt Giteau et Christian Califano.

VIDEO. Terrain Favorable, EP 4 : Siya Kolisi, symbole de tout un paysLe scénario du match ? On vous laissera le découvrir en regardant les 25 dernières minutes de la saison, qui, sans faire la fine bouche, se boivent comme du petit lait. Pour rester en haleine, on pourra simplement vous faire saliver : à une poignée de minutes du coup de sifflet final et à l’issue d’un match très disputé, c’est Ciboure qui menait de 2 points sur la pelouse de St-Pée. Pour le grand plaisir du chambreur invétéré nommé Matt Giteau.

Oui mais voilà, lorsque Dusautoir et McCaw sont vos coachs d’un jour, et plus encore qu’à l’accoutumée, un match de rugby dure 80 minutes…

Un jour, un ami fidjien m'a dit : il n'y a pas d'étrangers ou d'ennemis, il n'y a que des amis que je n'ai pas encore rencontrés. Et il avait raison. - Jonny Wilkinson

Le principal ? Le sentiment d'appartenance

Mais, au final, le résultat est-il vraiment important ? Ou est-ce plutôt l’impression d’avoir fait partie d’un même voyage ? Un voyage initiatique avec une même destination, même si les chemins sont parfois différents ? Ou encore d’avoir partagé sur ces routes du rugby, de quoi affronter la vie en étant un peu plus solide ? Près de chez soi, ou un peu plus loin… Après 6 épisodes et près de 170 minutes de partage, de découvertes et d’inspiration toujours axées autour du rugby et de ses valeurs, Sir Jonny Wilkinson vous laisse y méditer. En terrain favorable…

Chose rare pour une série, Terrain Favorable fait l'unanimité à la rédaction. On ne prend pas grand risque en recommandant à tout passionné de rugby de lui donner sa chance.

