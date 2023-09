VIDEO. Rendez-vous en terrain inconnu - Terrain Favorable, EP 3

Christian Califano et deux jeunes piliers partent vivre une aventure unique à la rencontre de deux joueuses de rugby de Madagascar, au destin incroyable. Choc des cultures évident. Émotion garantie.

Tous les épisodes de la série sont à retrouver ici

Ce qui manque le plus, c’est d’être assis comme ça, dans un vestiaire, avant de jouer avec les amis avec qui je me suis entraîné. On se rend compte après avoir arrêté que ce sont ces moments qui rendent le rugby spécial. - Richie McCaw

Ce sont des mots qui, à notre oreille comme à celle de ceux qui ont toujours cherché à savoir ce qui émanait vraiment d'un groupe fort et des moments de vie que nous offre le rugby, résonnent tout particulièrement. Ces mots qui nous font aussi réaliser que peu importe le niveau, le plus important reste ce qui nous unit tous, à savoir le rugby. Et que ce sport ne reste, en somme, qu'une occasion unique de créer des liens pour la vie. Vous connaissez le dicton : lorsqu'il n'y a plus de ballon, il reste les copains.

A regarder les gars de St Pée-sur-Nivelle préparer leur derby quelques dizaines de minutes avant le coup d’envoi face à Ciboure, tels sont les mots sortis de la bouche de Richie McCaw. Lui qui s’est assis 293 fois dans un vestiaire un jour de match, entre les bancs de celui des All Blacks et celui des Crusaders, ses deux maillots de toujours. Avec une telle expérience et un tel parcours, uniques, associé à son recul désormais, on ne peut que boire les paroles de celui à arrêté sa carrière en 2015. Idéal pour mettre les pieds dans le bain de ce 3ème épisode de la saison 4 de Terrain Favorable.

VIDEO. Terrain Favorable, Ep 1 : mieux comprendre ce qu'est un derby BASQUE

McCaw nous emmènera au centre d’entraînement des Crusaders, club le plus titré de l’hémisphère sud, mais aussi à la ferme familiale, en l’occurrence celle du beau-frère de Richie McCaw, pour nous y faire rencontrer sa sœur, qui lui a toujours apporté un soutien indéfectible tout au long de sa carrière. La ferme, un endroit symbolique pour le natif de Kurow, qui a grandi dans l’exploitation agricole de ses parents jusqu’au moment de basculer dans le rugby professionnel, à l’aube des années 2000.

Un milieu agricole que Paxcal et Xabi connaissent plutôt bien aussi, pour graviter autour de ce dernier à quelques 20 000km de là, chez eux, au Pays Basque. "J’ai toujours voulu retourner à la ferme, dira McCaw. Mais le rugby a changé tout ça, probablement pour le meilleur." Un contexte et un soutien familial qui feront d’ailleurs verser sa petite larme à Matt Giteau…

VIDEO. Terrain Favorable, EP 2 : Rendez-vous dans le jardin le plus célèbre de Nouvelle-Zélande

Marcelia et Mariana, des modèles pour tous

Et puis, dans cet épisode particulièrement riche en couleurs, vous aurez également rendez-vous à nouveau à Madagascar, pour la suite des aventures de Cali, Enault et Nicolas avec les Vézo, ces "nomades de la mer". L’occasion de voyager et de découvrir la traditionnelle pêche sous-marine avec Marcelia, la seule femme de ce peuple à partir en mer. Une émancipation qui montre une certaine forme de caractère, comme celle de Mariana, une autre joueuse de rugby de l’île et jeune femme solaire, qui partagera quelques plaquages avec Califano et sa troupe lors d’un superbe moment. Quand on vous parle de la capacité du rugby à unir, à souder, à faire grandir.

Les moments d’émotion qu’on a vécus ici, on sera incapable de les expliquer, conclut Enault, le pilier de St-Pée.

Chose rare pour une série, Terrain Favorable fait l'unanimité à la rédaction. On ne prend pas grand risque en recommandant à tout passionné de rugby de lui donner sa chance. La série vous plait aussi ? Vous pouvez regarder gratuitement l'intégralité des épisodes de la saison 4 sur la chaîne de Société Générale, en cliquant sur le bouton ci-dessous, ainsi que les précédentes saisons disponibles ici.

Voir tous les épisodes