VIDEO. C'est quoi un derby BASQUE ? - Terrain Favorable, Ep 1

Pour cette 4ème saison de Terrain Favorable, Jonny Wilkinson a réuni quatre légendes du rugby international au Pays Basque. Le défi ? S'affronter et se lier à la fois.

Peu importe le niveau, professionnel ou amateur, ce qui compte, c'est le Rugby. Et nous le savons tous. - Jonny Wilkinson

C’est niché entre terres et montagnes, en vagues et sommets - comme le dit Jonny Wilkinson - que cette histoire commence. Là, le Pays Basque : terre à l’ancrage culturel très fort et où "le rugby est une religion". C’est donc ici que l’ange blond au pied d’or, voix off de la série, a décidé de réunir d’anciens adversaires et aussi pontes de ce jeu, afin de les mettre à contribution. Mais pas n’importe comment : en les rassemblant. Une idée qui nous a immédiatement convaincus, tant on comprit (à force de le pratiquer) où voulait en venir l'ancien toulonnais, lui qui place l'échange humain tout en haut de la pyramide. En partant du principe que le rugby est un vecteur social et fraternel qui dépasse tous les codes, l’homme aux 1179 points avec l’Angleterre va donc réunir la crème de la crème : Matt Giteau, Christian Califano, Richie McCaw et Thierry Dusautoir. Trois fois rien, si l’on excepte quelque 350 sélections, des titres à foison et des carrières longues comme le bras.

Le Rugby au Pays Basque, c'est comme une religion. [...] Cette fierté de défendre ses couleurs et son petit village. - Imanol Harinordoquy

Comment ? En faisant deux équipes (McCaw et Titi face à Cali et Git’s) qui entraîneront, le temps d’un derby, St-Pée-sur-Nivelle d’un côté et Ciboure de l’autre. "L’authenticité des terres" d’un côté, dixit le local de l’étape Charles Ollivon, et l’aspect "plus cool" de la côte, de l’autre. "Au Pays Basque, on ressent cette fierté de défendre ses couleurs et son petit village", abonde Imanol Harinordoquy, l’enfant de Garazi. Une authenticité basque qui, de notre côté, a tout de suite titillé le passionné de rugby que nous sommes et éveillé beaucoup de curiosité et d'attentes pour la suite de cette série.

Deux figures de proue de leur club

Dans le premier épisode de 28 minutes et sous forme de prélude, Société Générale nous emmène aussi à la rencontre des buteurs des deux formations. On y découvre la vie personnelle et l’attachement au rugby ainsi qu’à son club de Paxcal, pour St-Pée, figure de proue de l’écusson et ancien président/entraîneur qui a désormais rechaussé les crampons pour donner la main.

À Ciboure, celle de Xabi, pur sang caractère basque, bourré de grinta et de talent, qui mène déjà les troupes du club jaune et bleu pour sa 2ème saison chez les Kaskarrot (Cibouriens, en basque). Deux approches différentes du rugby mais une même passion. Qui ne demandera qu’à les rapprocher comme le voulait Wilko, avant le fameux derby basque de Régionale 2.

C’est ainsi que les deux capitaines vont avoir la surprise de partir ensemble en Nouvelle-Zélande pour y découvrir sa culture rugbystique unique. Avec un guide suprême : Matt Giteau, 103 capes avec l’Australie et champion sur tous les continents par lesquels il est passé. Lequel les conduira dans l’un des jardins les plus mythiques de toute l’île Māori : celui d’un certain Dan Carter. A suivre...

