AMATEUR. 122 pts, 18 essais et le match le plus prolifique de la saison : journée portes-ouvertes en Fédérale 2

Si vous vouliez voir des points ce week-end, c'est du côté de Monaco qu'il fallait se rendre.

Était-ce le ciel bleu ? Le hasard du calendrier ? Ou tout simplement l’envie de s’éclater en ce week-end sans Tournoi des 6 Nations ? Probablement un peu des trois, ma bonne dame !

Toujours est-il que ce week-end fut particulièrement animé en Top 14 , et donna lieu au match le plus prolifique de la saison. Le record de 77 pts entre Pau et Castres lors de la précédente journée est donc déjà tombé, puisque Toulouse et Oyonnax offrirent au public d’Ernest-Wallon un spectacle à 95 points (61 à 34), après lequel les défenses vont probablement prendre très cher à la vidéo, ce lundi…

Mais du côté du monde amateur, le niveau fédéral vit encore mieux, ce week-end. Ou pire, selon le côté de la barrière que l’on aime choisir. Car si voir des points et du jeu reste l’essence même de ce sport, des défenses en place demeurent également l’un des fondamentaux de ce jeu pour ne pas virer au n’importe quoi.

A deux pas du Rocher et de sa belle principauté, la rencontre entre Monaco et les Vallons de la Tour n’en avait que faire de ce que pensent les autres. Là, entre l’un des cadors nationaux affichés et l’un des promus de la poule 2, les deux équipes jouaient sans pression et l’ont fait savoir.

au stade du prince héréditaire Jacques, de Beausoleil, qui jouxte Monaco. Qui, la douceur aidant, a fini par donner des airs de match à toucher sur une plage fidjienne à cette partie de la 16ème journée de Federale 2. In fine, on vit donc un tableau d’affichage plein à craquer (82 à 40), 18 essais inscrits et une orgie de jeu,match à toucher sur une plage fidjienne à cette partie de la 16ème journée de Federale 2.

Mais après tout, les vacances de février pointant le bout de leur nez, qui ne se verrait pas en ce moment à Suva, Nadi ou face à baie de Bua ?