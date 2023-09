VIDEO. Au stade un verre à la main, on ADORE voir Finn Russell devant un match amateur en plein Mondial

L'ouvreur écossais Finn Russell est tranquillement allé voir le choc de Fédérale 2 entre Monaco et Montmélian, la veille de jouer les Tonga. On vous explique pourquoi.

Vissée laser de 25 mètres, petit rasant du mauvais pied, essai en solitaire, passe interceptée… on ne sait jamais ce que nous réserve l’imprévisible Finn Russell. Après 6 saisons passées dans les Hauts-de-Seine, les supporters du Racing 92 pourront d’ailleurs confirmer qu’à défaut d’être rassurant, l’Écossais était probablement le garçon le plus intriguant à voir jouer, dans notre cher et tendre Top 14.

Imprévisible, l’homme aux 74 sélections chez les Scots l’est aussi en dehors du terrain : samedi en fin de journée, alors que l’Écosse jouait le lendemain face aux Tonga pour tenter de rester en vie dans la course à la qualification, on l’apercevait ainsi… au stade du prince héréditaire Jacques de Beausoleil, qui jouxte Monaco.

On sait que le club de la Principauté a cette année déployé les grands moyens pour viser une montée et que la réception de Montmélian, invaincu la saison dernière en poules, représentait LE choc in extenso de la division. Était-ce pour cela que Finn Russell était en tribunes pour un match de Fédérale 2, un verre à la main, dans un coin de France qu’il ne connaît que très peu ?

Au vrai, c’est plutôt qu’il était venu pour quelqu’un. En effet, son frère Archie joue pour le club rouge et blanc, et ce, depuis 2022 ! International chez les jeunes écossais, celui qui a notamment disputé le Mondial U20 2015 était d’ailleurs titulaire en 12 samedi, face aux Savoyards.



Pour la petite histoire, devant leur supporter de luxe, les Monégasques ont affiché leurs ambitions en emportant 31 à 17, infligeant leur première défaite à Montmélian en phase régulière depuis près d’un an et demi… Une présence rendue possible par le fait que l’Écosse jouait le lendemain à Nice, soit à une quinzaine de minutes du Rocher.

Le lendemain et à 700km de là, dans les Hautes-Pyrénées , un certain Antoine Dupont (vous avez peut-être déjà lu son nom quelque part) était, lui aussi, dans les travées du stade d’un club amateur : celui de Castelnau-Magnoac. Pour sa première à domicile en Fédérale 3, le club formateur du capitaine des Bleus s’est malheureusement incliné face à l’ogre de la poule qu’est Saverdun…

