AMATEUR. Castelnau-Magnoac : le club d'Antoine Dupont qui enchaîne les montées comme on change de chemise

Mis sur le devant de la scène parce que village familial des Dupont, Castelnau-Magnoac voit aussi son club tirer les bénéfices de cette exposition. Lui qui vient de connaître 4 montées en 4 ans.

Dans le Sud-Ouest, au cœur du plateau de Lannemezan et à la lisière des Hautes-Pyrénées, du Gers et de la Haute-Garonne, un village d’irréductibles occitans résiste encore et toujours à l’envahisseur. Celui-ci se nomme Castelnau-Magnoac et, avec ses moyens, lutte aux confins du Pays des Coteaux avec l’adversité voisine. La saison prochaine, celle-ci sera encore plus grande en Fédérale 3, puisque le club vient d’y être promu grâce à son titre de champion d’Occitanie. Comment le MFC compte-il lutter avec les costauds de Saverdun, de Sor Agout, de Gan ou de l’Isle en Dodon, en fonction de leur poule ? Toujours avec les mêmes armes, selon son président Sébastien Bousquet.

Bien évidemment, tout se fait sans argent ici mais autour de la vie d’un club, de la convivialité, d’une sacrée bande de copains. On ne sait pas encore trop où on met les pieds mais on le fera avec détermination, dans le but de continuer à faire monter le club en assurant déjà un maintien, pour la 1ère saison dans cette division que Castelnau n’a plus connue le depuis 2008 !

Des valeurs qui ont donné une véritable cure de jouvence à de ce village de 800 habitants, qui végétait en 2ème série en 2019, lorsque Bousquet et sa troupe ont pris le pari de relancer le club. Forcément, c’est le principal intéressé qui parle le mieux du projet : "Le dessein s’est bâti sur 3 axes majeurs : Engager un maximum de bénévoles impliqués qui connaissaient bien le club ; Faire revenir à Castelnau nombre d’anciens joueurs formés au club qui évoluaient dans des formations voisines ; Relancer l’école de rugby et accueillir les enfants qui feront perdurer le club demain." Avant de poursuivre, pour mieux mesurer le chemin déjà accompli : "En 2019, on a lancé le projet MFC 2023, avec pour objectif "ultime" la Fédérale 3 à ce moment-là. 4 ans et 4 divisions plus tard, nous y sommes."