Top 14. Le Racing 92 pillé par la concurrence : Laurent Travers fait ses valises

L'Aviron Bayonnais frappe un grand coup en s'attachant les services de l'homme fort du Racing 92 : Laurent Travers.

Selon le Midi Olympique, Laurent Travers, figure emblématique du Racing 92, rejoindra l’Aviron Bayonnais en tant que directeur sportif à la fin de la saison. Une nouvelle qui marque un tournant dans l’ambition et l’organisation du club basque.

Un départ attendu mais stratégique

Les rumeurs allaient bon train depuis octobre, et malgré quelques démentis initiaux, les discussions entre Travers et l’Aviron ont finalement abouti. Le président Philippe Tayeb, qui devrait être réélu ce lundi pour un second mandat, devrait confirmer cette première grande décision de son équipe dirigeante.

Laurent Travers, après avoir occupé les postes d’entraîneur, directeur du rugby, et président du directoire au Racing 92, viendra apporter son expertise et son expérience à Bayonne. Toujours selon le Midi Olympique, il aurait d’ailleurs déjà informé Jacky Lorenzetti de son départ. Ce dernier a anticipé, avec le retour annoncé d’Arnaud Tourtoulou pour présider le directoire du Racing.

Un contexte animé pour l’Aviron

L’arrivée de Travers intervient dans un contexte chargé pour Bayonne. Le club, qui souhaite se stabiliser en Top 14 et viser plus haut, est confronté à des départs majeurs.

Xan Mousques , jeune pépite de 19 ans, a officiellement choisi de rejoindre l’Union Bordeaux-Bègles la saison prochaine, comme l’a annoncé Grégory Patat la semaine dernière.

, jeune pépite de 19 ans, a officiellement choisi de rejoindre l’Union Bordeaux-Bègles la saison prochaine, comme l’a annoncé Grégory Patat la semaine dernière. Tevita Tatafu, le pilier droit récemment international, est également au cœur d’un imbroglio contractuel. Si l’UBB annonce sa signature, Bayonne conteste et souhaite le conserver.

Ces dossiers chauds illustrent les enjeux pour l’Aviron, qui devra également composer avec une concurrence féroce sur le marché des transferts.

L’objectif : pérenniser le projet sportif

Laurent Travers arrive avec une mission claire : structurer le club pour pérenniser sa place dans l’élite et renforcer son attractivité. Sa nomination témoigne de l’ambition de Philippe Tayeb et de l’Aviron Bayonnais de devenir un acteur incontournable du rugby français.

Dans ce mouvement, le grand perdant est évidemment le club francilien. Ces derniers jours ont été particulièrement rudes avec les affaires extra-sportives de Chat et Tarrit, ainsi que Lancaster et Arundell, courtisés outre-manche. Englués à la 9e place du Top 14, cette saison semble n’être qu’un long tunnel pour le Racing 92.