TRANSFERT. Vers un départ imminent de Lancaster ? Les coulisses d’une situation explosive au Racing 92

Le Racing 92 patauge depuis le début de saison. Les résultats ne sont pas là, l'équipe ne joue pas bien... à tel point que les dirigeants remettraient en question la place de Stuart Lancaster.

Rien ne va plus au Racing 92. Douzièmes du Top 14, éliminés prématurément de la Champions Cup, les Franciliens traversent une période très difficile. La dernière défaite face à Castres (20-27) n’a fait qu’accentuer l’urgence de la situation. La question n’est plus de savoir si le projet Stuart Lancaster va fonctionner, mais plutôt combien de temps il lui reste sur le banc.

Un Racing sans repères

On attendait beaucoup du manager anglais, arrivé avec l’étiquette d’un grand stratège après son passage remarqué au Leinster. Mais force est de constater que la mayonnaise ne prend pas. Face à Castres, les Racingmen ont semblé sans solutions, sans plan de jeu clair et surtout sans caractère. Le scénario aurait même pu virer au cauchemar si les Tarnais n’avaient pas levé le pied en seconde période.

Jacky Lorenzetti, habituellement mesuré, est resté longtemps en tribunes après cette débâcle, le regard sombre. Le propriétaire du club réfléchit à un virage brutal, et un départ anticipé de Lancaster est désormais sur la table selon les informations de Midi Olympique.

Vers un changement de cap ?

Au Racing, on n’a pas l’habitude de virer les entraîneurs en cours de saison. Mais la situation devient intenable. Avec une place en bas de classement, la menace d’une lutte pour le maintien plane dangereusement sur un club qui visait bien plus haut en début de saison.

Si Lancaster venait à être remercié, Patrice Collazo est déjà pressenti pour prendre le relais, toujours selon Midi Olympique. L’ancien entraîneur de Toulon et Montpellier était présent dans les tribunes lors de la défaite face à Castres, et son profil de meneur d’hommes capable de gérer une crise colle avec la situation actuelle du Racing. Une mission commando qui pourrait bien lui être confiée rapidement.

Un silence pesant du côté du club

Pour l’instant, aucun commentaire officiel du Racing 92. Mais les bruits de couloir se multiplient. Plusieurs joueurs seraient sceptiques quant à la direction prise par Lancaster, et le vestiaire semble divisé. L’absence de résultats et l’incapacité à redresser la barre pourraient sceller le sort de l’Anglais plus tôt que prévu.

Le Racing 92 a-t-il encore les moyens de sauver sa saison ? Un sursaut est impératif, sous peine de voir le club s’enliser dans une spirale négative. Le prochain match sera peut-être décisif pour l’avenir de Lancaster… et pour celui du Racing en Top 14.