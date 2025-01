6 Nations. Les mots forts de Warren Gatland sur Antoine Dupont : ‘Nous ne pouvons pas…’

Gatland face au casse-tête Dupont. Avant France - Galles, le sélectionneur gallois loue le génie du demi de mêlée français, maître à jouer des Bleus et véritable poison pour ses adversaires.

Le stratège des Bleus sous le regard admiratif du sélectionneur gallois

Vendredi soir, le Tournoi des Six Nations 2024 démarre avec un affrontement entre la France et le Pays de Galles au Stade de France.

XV de France. La charnière star Dupont/Ntamack signe-t-elle la fin des ''camions de location'' ?Pour Warren Gatland, le challenge s'annonce immense face aux Bleus, d'autant plus que les Gallois restent sur une série noire de douze défaites consécutives. Et s'il y a bien un homme qui incarne la menace côté français, c'est Antoine Dupont.

Un impact inégalé sur le jeu

Le sélectionneur gallois ne tarit pas d'éloges sur le capitaine tricolore via la BBC. "Il n'est pas la personne la plus grande du monde quand vous êtes à côté de lui, mais il est incroyablement rapide et puissant, il a une excellente vision", analyse Gatland. "L’influence qu’il a sur un match, qu’il joue pour la France ou Toulouse ou même avec la France 7, on voit l’impact qu’il a. Il est définitivement au top à son poste."

S'il y a une chose qui impressionne le technicien néo-zélandais, c'est la capacité de Dupont à faire jouer les autres. "Nous avons un peu parlé de lui, mais nous ne pouvons pas nous concentrer uniquement sur lui. Il est excellent pour rester debout et pour faire vivre le ballon. Vous ne le voyez pas souvent être plaqué, à moins qu’il ne soit dans les couloirs". Une manière de souligner l'agilité du Toulousain, capable de se faufiler partout et d'éviter les situations périlleuses.

Un leadership humble qui force le respect

Mais au-delà de ses qualités rugbystiques, Gatland admire surtout l'homme. "Il a un excellent jeu au pied, il frappe des deux pieds, donc nous avons un énorme respect pour lui en tant que joueur et en tant que capitaine. L'une des choses que j'admire chez lui, c'est aussi son humilité." De par son parcours avant de faire le bonheur de Toulouse, Dupont incarne selon lui une humilité rare dans le rugby moderne.

RUGBY. ‘‘Ils sont arrogants’’ : Pourquoi les Sudaf’ détestent Dupont ?Les Gallois parviendront-ils à enrayer la machine bleue vendredi soir ? Une chose est certaine : Gatland et ses hommes savent qu'ils ne doivent pas uniquement se focaliser sur lui malgré tout ce qu'il peut faire sur le pré.

L'équipe de France dispose d'autres arguments pour faire la différence. Des éléments comme Ramos, Bielle-Biarrey en passant par Meafou ou Mauvaka. Le danger pour le Pays de Galles sera présent dans toutes lignes.