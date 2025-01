XV de France. La charnière star Dupont/Ntamack signe-t-elle la fin des ''camions de location'' ?

Le XV de France retrouve sa charnière phare : Dupont et Ntamack débuteront ensemble face au Pays de Galles. Galthié insiste sur l'importance de la confiance pour stabiliser son équipe et viser haut.

Après une longue attente, le XV de France va enfin retrouver l'association magique entre Antoine Dupont et Romain Ntamack à la charnière. Pour l'ouverture du Tournoi des 6 Nations 2025 face au Pays de Galles, Fabien Galthié a confirmé son choix de titulariser le duo toulousain. Une décision qui fait écho à une véritable volonté de continuité et de stabilité, loin des valses incessantes du passé.

Galthié et la valse des charnières

En conférence de presse, Fabien Galthié est revenu sur les difficultés qu'il a connues en tant que joueur à ce poste stratégique : "jJai fait partie de la traditionnelle entre guillemets "valse" des charnières tricolores qui étaient souvent clouées au pilori lorsqu'il y avait une défaite et responsables de la défaite. Et c'était très dur de à mon époque de se maintenir en poste en 9 ou en 10 parce qu'on était toujours tenu responsable. On nous donnait les clés du camion, mais juste après le match, on les enlevait. C'était des camions de location". Une métaphore parlante qui traduit un passé mouvementé, où la moindre défaite pouvait faire tout basculer.

Une question de confiance

Aujourd'hui, le sélectionneur met un point d'honneur à instaurer une confiance réelle et durable. "On essaie de construire quelque chose de plus solide, de montrer que derrière le mot confiance, il y a une réalité, pas juste une promesse éphémère". Une approche qui tranche avec les pratiques du passé et qui permet aux joueurs de mieux exprimer leur potentiel. "Là, il s'avère qu'Antoine et Romain doivent ressentir sous forme d'aisance, de liberté".

Dupont-Ntamack, un duo incontournable

Le retour de Ntamack à l'ouverture aux côtés de Dupont à la mêlée est une véritable bénédiction pour les Bleus. Depuis leur dernière association, de nombreuses options ont été testées, notamment avec Jalibert et Ramos, mais difficile d'égaler l'automatisme et la sécurité qu'offre le duo toulousain.

Toutefois, Galthié insiste sur la nécessité d'une charnière suppléante prête à prendre le relais en cas de coup dur : "On a des joueurs comme Nolann Le Garrec, Thomas Ramos ou Maxime Lucu qui travaillent régulièrement en 9 et 10. Il faut se préparer à l'imprévu". On notera cependant que l'ouvreur de l'UBB n'a pas été cité par le sélectionneur. On peut imaginer une évolution de la ligne d'attaque avec Ramos voire Dupont en 10. Et même Ntamack au centre comme cela a été le cas par le passé.

Un premier test crucial

Le déplacement au Principality Stadium, vendredi, sera un premier test grandeur nature. Face à un Pays de Galles qui doute, le XV de France aura une belle occasion de poser ses bases et de vérifier si cette confiance placée dans la continuité porte ses fruits.

On a des joueurs qui sont prêts à tenir la barre. Et je sais, pour avoir été demi de mêlée de l'équipe de France longtemps et aussi son capitaine, que c'est important, d'avoir une position qui permet de prendre des décisions ou de mener le jeu. D'être responsable et d'assumer cette responsabilité au cours de ces matchs qui sont très particuliers.

Avec un groupe qui cherche à se structurer sur le long terme, Galthié veut prouver que la charnière ne se construit pas en un match, mais en une véritable dynamique. Un discours qui résonne fort à l'approche d'un 6 Nations qui s'annonce palpitant.