2 Champions Cup, 3 6 Nations, etc. Ce coach au palmarès fou sur le marché ?

Selon la presse australienne, Joe Schmidt pourrait démissionner de son poste de sélectionneur de l’Australie cet été, à deux ans de la Coupe du monde.

Son palmarès donne le vertige. Chez les entraîneurs encore en activité, Joe Schmidt est l’un de ceux ayant gagné le plus de trophées majeurs. À 59 ans, le Néo-Zélandais est actuellement sélectionneur de l’Australie, mais pourrait prochainement être sur le marché.

En effet, la presse australienne laisse entendre une rumeur ces derniers jours. Relayée par Rugby Pass et son journaliste Neil Fissler, elle indique que Joe Schmidt serait prêt à démissionner cet été.

En effet, le sélectionneur réfléchit déjà à quitter son poste, malgré quelques bons résultats durant la tournée d’automne en Europe. Ainsi, la tournée face aux Lions britanniques et irlandais serait déterminante pour l’avenir du coach. En cas de revers, il devrait quitter l’encadrement des Wallabies.

Face à cette hypothèse, la fédération se serait déjà préparée en conséquence. Si Joe Schmidt quitte le navire Gold and Green, ce serait l’entraîneur des Queensland Reds, Les Kiss, qui prendrait le relais jusqu’au mondial à la maison. S’il se réalise, cet évènement pourrait encore une fois mettre à mal le rugby australien, en grande difficulté sur et en dehors des terrains.

Si Joe Schmidt démissionne de son rôle de sélectionneur, le Néo-Zélandais deviendrait rapidement un entraîneur convoité sur la scène mondiale. Pour cause, il n’est pas encore à l’âge habituel de la retraite et son armoire à trophée prouve sa qualité.

Avant les Wallabies, Joe Schmidt avait déjà connu deux sélections internationales. Entre 2013 et 2019, il était à la tête de l’Irlande et avait ramené trois titres du Tournoi des VI Nations, dont un Grand Chelem en 2018. La même année, il a été élu Meilleur entraîneur du monde World Rugby. Ensuite, il s’était associé à Ian Foster en tant que sélectionneur indépendant puis entraîneur de l’attaque des All Blacks de l’été 2022 à la finale perdue de la Coupe du monde 2023.

En club, son palmarès n’est pas moins impressionnant. En 2010, il supervise les arrières de l’ASM Clermont Auvergne dans la quête qui les mènera au Bouclier de Brennus. Ensuite, il prend la tête du Leinster et remporte deux Champions Cup avec l’écurie irlandaise, en 2011 et 2012. En dehors des pelouses, il a occupé le rôle de directeur du rugby et de la haute performance de World Rugby sur l’année 2021.

