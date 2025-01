RUGBY. 33 ans, 125 sélections, cette légende de l'Australie va rechausser les crampons

Après avoir mis un terme à sa carrière à cause des blessures et de sa santé mentale, Michael Hooper va revenir sur les terrains de rugby avec kles Toyota Verblitz (Japon).

Six mois seulement après avoir officiellement raccroché les crampons, Michael Hooper a décidé de replonger. L’ancien capitaine emblématique des Wallabies (125 sélections, 69 fois capitaine) va reprendre du service sous les couleurs de Toyota Verblitz, un club japonais qu’il connaît déjà bien.

Hansen fait sonner le téléphone

C’est un appel de Steve Hansen, entraîneur des Verblitz et ex-sélectionneur des All Blacks, qui a changé la donne pour Hooper. Le Sud-Africain Pieter-Steph du Toit s’étant blessé, Hansen a sollicité son ancien adversaire pour combler ce vide. Une offre que le troisième ligne australien, séduit par le challenge, n’a pas pu refuser. "Il n’y avait pas beaucoup de clubs où j’aurais accepté de jouer, mais Verblitz en fait partie. J’y garde d’excellents souvenirs", a confié Hooper à Channel Seven.

Un retour calculé

Ce n’est pas la première fois que Michael Hooper pose ses valises au Japon. En 2021, il avait déjà porté le maillot de Toyota Verblitz. Il s’apprête désormais à retrouver une équipe qui compte déjà dans ses rangs des stars comme l’ancien All Black Aaron Smith, et l’ex-international écossais Richie Gray,

À 33 ans, Hooper reste une référence au poste de troisième ligne. Plaqueur infatigable, précieux dans les rucks et toujours efficace ballon en main, il apporte à Verblitz son expérience et son leadership. Ses mots reflètent son humilité : "Je suis reconnaissant à Steve Hansen de me donner cette chance. Revenir ici est une belle opportunité."

Michael Hooper 🇦🇺 est de retour à XV ! https://t.co/OoPv9qcpwe — Tanguy (@tanguyscigala) January 15, 2025

Un parcours difficile

L’histoire récente de Michael Hooper est marquée par des hauts et des bas. Après son exclusion surprise de l’équipe d’Australie juste avant la Coupe du monde 2023 sous l’ère Eddie Jones, le flanker avait tenté une reconversion au rugby à 7 en vue des Jeux olympiques de Paris. Mais des blessures et des difficultés liées à sa santé mentale l’ont poussé à mettre un terme à sa carrière en juin dernier.

Malgré ces obstacles, Hooper reste une figure incontournable du rugby mondial. Avec 125 sélections, un titre de Rugby Championship en 2015 et une finale de Coupe du monde la même année, son palmarès parle pour lui. Côté club, il est également l’un des rares joueurs à avoir offert un titre de Super Rugby à une équipe australienne (les Waratahs en 2014).

Un dernier défi à relever

Si Hooper se dit "en forme physiquement", il admet que son passage loin des terrains lui a fait perdre un peu de muscle. Pas de quoi effrayer le joueur, qui compte sur son professionnalisme pour redevenir un atout pour les Toyota Verblitz. "J’ai encore faim de rugby. J’ai envie de montrer que je peux encore contribuer à une équipe ambitieuse", confie-t-il.