RUGBY. Le mondial 2027 en Australie saboté ? Une ''dispute futile'' ternit (déjà) la fête

Trois des plus gros stades du pays ne seront pas utilisés lors de la Coupe du monde 2027 en Australie, dont un stade de 100 000 places.

La Coupe du monde 2027 aurait pu permettre de battre le record du monde d’affluence pour un match de la compétition reine, mais il n’en sera rien. Pire encore, l’Australie devra se passer de trois de ses plus gros stades pour cet évènement majeur. Par exemple, le Melbourne Cricket Ground de Melbourne ne sera pas de la fête. Il est pourtant le plus gros stade du pays, et de loin, avec une capacité maximale de plus de 100 000 places.

L’organisation des demi-finales et de la finale de la prochaine Coupe du monde dans ce lieu aurait pourtant permis de pulvériser de nombreux records d’affluences dans l’histoire de la Coupe du monde. L’actuel record d’affluence pour une rencontre de mondial étant le match entre l’Irlande et la Roumanie à Twickenham, en 2015, avec 89 267 curieux dans les tribunes.

En dehors de cet antre imposant, le Marvel stadium (53,359 places) et l'AAMI Park (30 050 places) ne seront pas non plus de la prochaine Coupe du monde. Ils sont respectivement les cinquième et seizième plus grands stades d’Australie et sont tous les deux basés à Melbourne.

Mais alors, pourquoi ces stades refusent-ils de participer à cet évènement d’ampleur international ? Eh bien, si l’on en croit la raison évoquée par le Herald Sun, la raison pourrait en décontenancer plus d’un tant elle peut paraître étonnante, voire puérile. Le média australien déclare que des “politiques mesquines ont fait dérailler la candidature” des différents stades.

En effet, l’État de Victoria, dont la capitale est Melbourne, refuse de participer à cette grande fête du rugby en représailles de la disparition de sa franchise de Super Rugby Pacific. Les Melbourne Rebels ont été exclus du championnat océanien à partir de l’édition 2025, après avoir fait faillite. Ainsi, l’institution a décidé de retirer ses enceintes de la prochaine Coupe du monde. Le Herald Sun évoque une “dispute futile du gouvernement de l'État”.

Une décision qui peut sembler surprenante au vu de la mauvaise santé économique et sportive du rugby à XV australien depuis bientôt 10 ans. Ainsi, le prochain mondial devrait se contenter du Stadium Australia de Sydney, d'une capacité de 82 000 places, pour ses plus grosses affiches.

