20 Millions de dette : Les Rebels au bord du précipice, les Jaguares prêts à sauter sur l'occasion ?

Avec une dette de plus de 20 millions de dollars, l’avenir des Rebels est menacé. Les Jaguares pourraient prendre leur place en Super Rugby.

RUGBY. Les Rebels à la peine, le Thor tongien et plusieurs Wallabies bientôt en Top 14 ?Ce week-end, les équipes du Pacifique entamaient leur saison avec la première journée du Super Rugby. L’équipe australienne des Melbourne Rebels compte déjà une lourde défaite 3 à 30 face aux Brumbies de Canberra. Les joueurs devaient avoir un peu la tête ailleurs avec les nombreux problèmes financiers que traverse le club.

Le 29 janvier dernier, les Rebels sont placés sous administration en raison d’une dette de plus de 20 millions de dollars auprès des impôts australiens et de Melbourne and Olympic Park Trust (propriétaire du stade). Pour survivre, les joueurs et le staff des Rebels ont dû faire un effort financier sur leur contrat.

De plus, selon le média « Roar », le président, Baden Stephenson et cinq autres membres du club ont été licenciés. Avant de partir, l'ancien président a déclaré que le club ne possède plus que 17 300 dollars à la banque. La fédération australienne de rugby et son directeur Phil Waugh sont venus en aide la franchise de Melbourne à hauteur de 500 000 dollars. Cependant, elle n’avance rien sur la participation des Rebels pour la prochaine saison du Super Rugby.

Les Jaguares déjà prêts à rejoindre le Super Rugby

Afin de garder un format attractif à 12 équipes, pour aussi assurer leur propre sécurité financière, le Super Rugby doit intégrer une nouvelle franchise. Les Jaguares argentins sont en tête de liste pour rejoindre les Chiefs ou les Hurricanes l’année prochaine.

L’équipe de Buenos Aires a évolué dans le championnat du Pacifique de 2016 à 2020. Elle reste une équipe compétitive. Lors de leur dernière saison, ils avaient remporté 13 de leurs 19 matchs avant de perdre en finale contre les Crusaders. Mais à la suite du départ des franchises sud-africaines, les Jaguares avaient été poussés vers la sortie.

Le championnat voulant se recentrer sur l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Le club argentin avait donc perdu certains cadres qui s'étaient tournés vers le Top 14 comme Juan Cruz Mallia ou Marcos Kremer. Ou vers d’autres championnats européens comme Santiago Carreras et Julian Montoya évoluant en Premiership.

En 2021, les Jaguares s'étaient rabattus donc sur la Súperliga Americana à partir de la saison 2021. L'équipe avait terminé la saison invaincue, et remportant la finale face au club uruguayen de Peñarol Rugby. Cependant, du point de vue de l'intégrité de la compétition et de la compétitivité, le retour potentiel des Jaguares semble être une évidence par rapport aux autres possibilités peu convaincantes. Comme un nouveau changement de format. Ce serait le septième depuis 2006.