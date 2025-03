TOP 14. Neymar, bataille mentale, etc. O’Gara dérape encore avec le Stade Rochelais

Après la défaite du Stade Rochelais sur le terrain du Stade Français (22-17), Ronan O’Gara ne s’est pas caché en conférence de presse.

Pour la 18ᵉ journée de Top 14, le Stade Français s’est rassuré. À Jean-Bouin, ils sont venus à bout du stade Rochelais (22-17) et ont notamment profité de l’expulsion du géant australien Will Skelton. Sur un déblayage, le deuxième ligne ne s’est pas ménagé et a laissé ses coéquipiers en infériorité numérique.

Après avoir glané un point de bonus défensif, le Stade Rochelais ne repart pas de la capitale totalement satisfait. En conférence de presse, l’entraîneur Ronan O’Gara s’est illustré par des remarques cinglantes dont il a l’habitude.

TOP 14. O’Gara prêt à quitter le Stade Rochelais pour devenir sélectionneur ?

Skelton voit rouge

Ce week-end, l’Irlandais a épargné l’arbitrage, mais s’est concentré sur l’action qui a valu l’exclusion de Will Skelton. Tout particulièrement, il cible l’attitude de Romain Briatte sur la faute rochelaise. Il accuse explicitement le Parisien d’avoir simulé.

À travers une métaphore footballistique, Ronan O’Gara n’épargne pas le troisième ligne : “Malheureusement, aujourd'hui, on est au Parc des Princes. On a vu Neymar… C'est une journée noire pour le rugby… Vraiment, donner un rouge pour ça ? Je ne veux pas protéger Will parce qu’il y a faute, mais un rugbyman qui fait ça…”

En complément, Ronan O’Gara commente la mauvaise prestation de son équipe. Il estime que cette dernière “manque de confiance” et perd la “bataille mentale”. De plus, l’Irlandais continue d’évoquer l’expulsion de son joueur à demi-mot, selon des propos rapportés par L’Équipe. “Je dois améliorer mon équipe avant de parler d'arbitrage. Il faut trouver un équilibre, entre agression, intelligence et acte de nettoyage. Dans le rugby, vous avez le droit de nettoyer un ruck”, argue l'entraîneur maritime.

RUGBY. Stade Rochelais. ''Tough love'' raté : O’Gara admet son erreur avec Antoine Hastoy

O'Gara et La Rochelle sombrent

Si les Rochelais n’étaient déjà pas très à l’aise en début de rencontre, la sortie de leur colosse à la 20ᵉ minute de jeu, après visionnage de l’arbitrage vidéo, n’a pas aidé. Les visiteurs ont notamment souffert d’une impressionnante fébrilité en touche, avec 7 ballons perdus dans l’alignement, et d'une indiscipline marquée.

Dominés jusqu’à l’heure de jeu, les Rochelais ont néanmoins retrouvé un peu d’entrain en fin de match. Dans le money time, les joueurs de Ronan O’Gara ont réussi à remonter la pente. Une arrivée dans l’en-but de Quentin Lespiaucq (73ᵉ) et un essai de pénalité (76ᵉ) ont permis au Stade Rochelais de croire au hold-up, durant un temps.

Top 14. Cartons rouges, colère et suspense : ce Stade Français - La Rochelle était un vrai thriller