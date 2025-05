VIDEO. A l'autre bout du monde, l'hommage poignant du rugby du Pacifique à Josaia Raisuqe

Aux Fidji, le rugby est sacré. Avant leur match face aux Blues, les Drua ont honoré la mémoire de Josaia Raisuqe dans une cérémonie simple et bouleversante.

Un week-end de recueillement dans tout le rugby

Depuis jeudi, sur tous les terrains de Top 14 et de Pro D2, un hommage sera rendu en mémoire de Josaia Raisuqe, disparu brutalement à 30 ans.

Le rugby français, encore sous le choc, rend hommage à un joueur au cœur immense, adoré de ses coéquipiers comme de ses adversaires.

À Castres, malgré le report du match contre Clermont, le stade Pierre-Fabre accueillera le public pour un moment de recueillement. "Ce moment sera ponctué par des prises de paroles et des cérémonies", indique le club.

Une émotion qui traverse les océans

A l'autre bout du monde, dans les îles Fidji, que l’émotion a aussi pris une dimension poignante. Avant le coup d’envoi du match de Super Rugby entre les Fijian Drua et les Blues, un hommage vibrant a été rendu à Raisuqe, enfant du pays, héros du rugby fidjien.

Face au public debout en mémoire du joueur, les joueurs des deux équipes, comme les All Blacks Beauden Barrett et Rieko Ioane, ont eu une pensée émue pour l'ancien joueur du CO.

Depuis l’annonce de sa disparition, les hommages affluent de toutes parts. Pierre-Henry Broncan, le manager à Brive où il avait signé l'an prochain, parle via Le Figaro d’un « super mec. Qu’on soit joueur ou dans le public, Il faut profiter. La vie peut vite basculer. On l’a bien vu… ».

Pierre-Henry Broncan dédie la victoire de son équipe à Josaia Raisuqe 🥺 pic.twitter.com/x6bRYIutJt — CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) May 9, 2025

L’arbitre Laurent Millotte, qu’il avait soulevé de joie en Pro D2, confie via La Dépêche avoir été profondément marqué par cette rencontre humaine. "Je pense que c’était quelqu’un de très respectueux. J’avais été très touché de son geste lorsqu’il m’avait transmis son maillot. J’ai envie de lui renvoyer quelques mots qu’il avait écrits sur son maillot. Il avait mis "God Bless" et c’est ce que j’ai envie de lui dire aujourd’hui".