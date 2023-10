RUGBY. Un illustre Tricolore se glisse dans le XV de rêve de la finale de la Coupe du monde

Découvrez l'équipe de rêve de la finale de la Coupe du monde avec un joueur du XV de France : l'ancien 3e ligne et capitaine des Bleus Thierry Dusautoir.

Ce samedi, la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud s'affrontent en finale de la coupe du monde. Sur la pelouse du Stade de France, All Blacks et Springboks vont tenter de décrocher un quatrième titre. Un match qui s'annonce mémorable et qui pourrait être historique pour plusieurs joueurs. RUGBY. Coupe du monde. Pourquoi la finale All Blacks vs Afrique du Sud est déjà un match historique ?L'ailier néo-zélandais Will Jordan pourrait devenir le meilleur marqueur d'essais de l'histoire de la compétition s'il passe la ligne de craie. Tandis que Sam Whitelock vise pour sa part une troisième titre en autant de finales jouées après 2011 et 2015.

Du côté de l'Afrique du Sud, 14 joueurs retenus dans les 23 brigueront leur deuxième titre mondial. Avant eux, seuls Os du Randt (1995 et 2007) et Frans Steyn (2007 et 2019) avaient réussi cet exploit.

Dix seront d'ailleurs titulaires au coup d'envoi ce samedi à 21h, à commencer par Faf de Klerk et Handre Pollard, sans oublier Cheslin Kolbe et Duane Vermeulen.

A 37 ans, Vermeulen apportera non seulement sa puissance mais aussi son expérience des grands rendez-vous à son équipe. Un joueur à combien précieux qui mérite sa place dans la Dream Team de la finale de la Coupe du monde selon la page officiel de la compétition.

Deux autres Sud-Africains sont présents dans ce XV de rêve aux côtés de cinq All Blacks, dont Nonu et McCaw, et trois Anglais, champions du monde en 2003, et deux Australiens, titrés en 1991 : Campese et Horan, auteurs d'un essai en finale contre la Nouvelle-Zélande cette année-là.

On retrouve également un représentant du XV de France, et ce, même si les Tricolores n'ont jamais soulevé le trophée Webb Ellis. En effet, l'ancien 3e ligne et capitaine des Bleus en 2011 Thierry Dusautoir a été aligné en troisième ligne. Une équipe qui serait très difficile à battre.