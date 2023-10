RUGBY. Coupe du monde. Pourquoi la finale All Blacks vs Afrique du Sud est déjà un match historique ?

Samedi, Néo-Zélandais et Sud-Africains s’affronteront pour le trophée Webb Ellis. Décryptage d’une confrontation déjà dans les annales de la coupe du monde.

Qu’il paraît loin ce 8 septembre où l’équipe France, la tête encore pleine de rêve, mettait à genoux des All Blacks moribonds en ouverture de la coupe du monde de rugby. Samedi, les hommes de Sam Cane défieront les Boks, champions du monde en titre, dans un match qui marquera l’histoire. Quel que soit le résultat. Au sommet du classement du nombre de titres, avec trois trophées chacune, les deux nations s’écharperont donc pour basculer dans une autre dimension, en devenant la première équipe de l’histoire du rugby championne du monde quatre fois. COUPE DU MONDE. ''Un match qui n'aurait même pas dû avoir lieu'', la presse étrangère blasée par la demi-finale des All BlacksUne domination outrageuse des deux géants, qui n’ont laissé que trois couronnes leur échapper dans toute l’histoire de la compétition (1991,1999 et 2003). Une quatrième coupe permettrait donc, au moins pour quatre ans, d’asseoir la domination du vainqueur. Pour les Sud-Africains, ce serait également l’opportunité de rejoindre la Nouvelle-Zélande au panthéon des équipes ayant réalisé un doublé, où elle trône pour l’instant seule (2011,2015).

Samuel Whitelock au sommet

Mais ce n’est pas le seul record qui tombera samedi, puisqu’un joueur va lui aussi rentrer dans l’histoire. S’il foule comme prévu la pelouse de Saint-Denis, Samuel Withelock, deuxième ligne emblématique des All blacks, deviendra le premier joueur à disputer trois finales de coupe du monde. Une statistique qui, en plus d’illustrer la longévité folle de celui devenu recordman de sélections sous le maillot noir avec 151 apparitions, souligne le règne des Néo-Zélandais sur le rugby mondial. COUPE DU MONDE. Pourquoi Sam ''l'immortel'' Whitelock pourrait devenir une légende absolue du rugby ?Son potentiel duel avec Franco Mostert samedi fait saliver d’avance, à moins qu'Ian Foster préfère le laisser sur le banc comme en quart de final. Un choix tactique fort qui avait notamment permis à Whitelock de briller en fin de match, broyant les derniers espoirs irlandais dans ses mains de géants.

Un essai pour l’histoire

Et si le futur joueur de Pau tient déjà son record, un de ses coéquipiers pourrait bien s’en adjuger un autre lors de la finale. Affolant les compteurs depuis le début de l’édition, le phénomène Will Jordan a égalé face à l’Argentine le record d’essais marqués en une coupe du monde. Avec ses huit réalisations, l’ailier des Crusaders, inscrit son nom aux côtés de la légende Sud-Africaine Bryan Habana (2007), ainsi que de ses compatriotes Jonah Lomu (1999) et Julian Savea (2015). COUPE DU MONDE. Le All Blacks Will Jordan est-il vraiment le meilleur ailier du monde ?S’il franchit la ligne samedi, le joueur de 25 ans qui compte déjà 31 essais en 30 sélections se retrouverait donc seul en haut du classement. Bien plus qu’un simple finisseur, Will Jordan est un véritable poison pour les défenses. Son sens du timing, sa vitesse et sa lecture du jeu peu commune à son poste en fond l’une des stars de ce jeu, au même titre qu’un certain Cheslin Kolbe. Les deux joueurs devraient se faire face dans une opposition qui pourrait bien être l’une des clés du match. RUGBY. All Blacks. Will Jordan bientôt devant Jonah Lomu dans les livres d'histoire de la coupe du monde

La soif de revanche

S’il est à peu près certains que les acteurs n’auront guère la tête à ces statistiques au moment de fouler la pelouse du Stade de France, certains auront cependant en mémoire une certaine soirée anglaise de 2015. Alors en demi-finale dans un Twickenham comble, les Sud-Africains avaient échoué à deux points d’une des plus belles équipes néo-zélandaises de l’histoire (20-18). Titulaire ce soir-là, Handré Pollard, Jesse Kriel ou encore Damian De Allende sauront probablement trouver les mots samedi soir pour transcender leurs partenaires ; et rentrer encore un peu plus dans l’histoire. COUPE DU MONDE. Le jeu au pied de pression, l'arme fatale des Springboks pour la finale face aux All Blacks ?